У четвер, 17 серпня, заступник директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії полковник Микола Уршалович заявив, що бригада спеціального призначення "Азов" вже відновила свої сили та вже виконує бойові завдання в Луганській області.

Про це він сказав під час брифінгу.

Легендарна бригада спеціального призначення "Азов" відновилася і розпочала виконання бойових завдань в районі Серебрянського лісництва.

Воїни "Азову" надійно утримують займані рубежі та завдають противнику нищівних втрат у живій силі та техніці.

15 серпня артилеристи бригади в районі Серебрянського лісництва знищили мінометний розрахунок та шляхопрокладач "Бат-2" окупантів.

При цьому, як зазначив Уршалович, обидві цілі були вражені прямим влучанням, що вкотре підтверджує високий рівень підготовки особового складу цього підрозділу.