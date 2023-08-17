Легендарна бригада "Азов" відновилася і вже виконує бойові завдання - НГУ [ Редагувати ]
У четвер, 17 серпня, заступник директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії полковник Микола Уршалович заявив, що бригада спеціального призначення "Азов" вже відновила свої сили та вже виконує бойові завдання в Луганській області.
Про це він сказав під час брифінгу.
Легендарна бригада спеціального призначення "Азов" відновилася і розпочала виконання бойових завдань в районі Серебрянського лісництва.
Воїни "Азову" надійно утримують займані рубежі та завдають противнику нищівних втрат у живій силі та техніці.
15 серпня артилеристи бригади в районі Серебрянського лісництва знищили мінометний розрахунок та шляхопрокладач "Бат-2" окупантів.
При цьому, як зазначив Уршалович, обидві цілі були вражені прямим влучанням, що вкотре підтверджує високий рівень підготовки особового складу цього підрозділу.
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