Артилеристи знищили опорний пункт росіян під Бахмутом: Сирський показав відео [ Редагувати ]
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що бійці 22-ої окремої механізованої бригади на Бахмутському напрямку за допомогою САУ 2С-1 "Гвоздика" знищили замаскований опорний пункт росіян.
Про це повідомляється у його Telegram.
"Аеророзвідка виявила опорний пункт окупантів, які намагалися замаскувати свої позиції в лісосмузі. Проте координати вже отримали артилеристи. Декілька хвилин і влучними пострілами росіян відправлено на концерт до Кобзона", - заявив Сирський під відео.
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