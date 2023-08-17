Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що бійці 22-ої окремої механізованої бригади на Бахмутському напрямку за допомогою САУ 2С-1 "Гвоздика" знищили замаскований опорний пункт росіян.

Про це повідомляється у його Telegram.

"Аеророзвідка виявила опорний пункт окупантів, які намагалися замаскувати свої позиції в лісосмузі. Проте координати вже отримали артилеристи. Декілька хвилин і влучними пострілами росіян відправлено на концерт до Кобзона", - заявив Сирський під відео.