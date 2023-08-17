Поліцейський у місті Білгород-Дністровський Одеської області скоїв смертельне ДТП. Він двічі переїхав пенсіонерку та втік з місця аварії. Про це повідомляє ДБР та поліція Одеської області.

ДТП сталася 16 серпня. За даними слідства, поліцейський, виїжджаючи заднім ходом від будинку, двічі наїхав на 81-річну жінку. В салоні авто також була дружина правоохоронця, яка теж працює у поліції.

Після наїзду подружжя перемістило постраждалу на лаву під під'їздом, після чого викликали швидку допомогу. Поліцейський, не дочекавшись медиків, втік з місця аварії, пізніше звідти пішла і дружина.

Від отриманих травм пенсіонерка померла у лікарні.

Правоохоронця наразі затримано. У поліції Одеської області уточнили, що обох співробітників відсторонили від виконання службових обов'язків. Розпочате розслідування за ч. 2 ст. 286 ККУ. Чоловіку оголосили підозру, йому загрожує до 8 років в'язниці.