У четвер, 17 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові виконували деякі завдання у районі лівого берега Херсонської області. Зараз триває певна робота, але захисникам потрібна інформаційна тиша.

Про це вона сказала в ефірі "24 каналу".

Всі очікування зрозумілі щодо Лівобережжя Херсонщини. Деякі підрозділи мали певні завдання, які виконали. Ведеться певна робота, але не варто акцентувати саме на лівому березі. Скрізь, де лінія зіткнення, тимчасово окуповані території, ми вишукуємо можливості повернути їх.

Маляр наголосила, що для успіху військові операції повинні проходити в інформаційній тиші. Вона закликала її дотримуватися.

При цьому вона також додала, що навіть самі військові іноді можуть сприймати тактичний успіх за стратегічний. Насправді ж, за її словами, інформація про стратегічні плани є лише в обмеженої кількості людей.