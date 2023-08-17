Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО підтримуватиме Україну, доки вона не переможе у війні проти російської агресії. Тільки українці можуть визначати умови переговорів з росією.

Про це він сказав під час пресконференції. Про це повідомляє Reuters.

Відповідаючи на питання про можливі територіальні поступки Києва для членства в НАТО, він сказав:

Його (керівника апарату Столтенберга Стіана Єнссена - ред.) послання, і це моє головне повідомлення, яке є головним посланням НАТО, полягає в тому, що політика НАТО незмінна - ми підтримуватимемо Україну, доки вона не переможе у війні.

Він також додав, що тільки Україна може визначати умови переговорів.