"НАТО підтримуватиме Україну до її перемоги у війні" - Столтенберг [ Редагувати ]
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО підтримуватиме Україну, доки вона не переможе у війні проти російської агресії. Тільки українці можуть визначати умови переговорів з росією.
Про це він сказав під час пресконференції. Про це повідомляє Reuters.
Відповідаючи на питання про можливі територіальні поступки Києва для членства в НАТО, він сказав:
Його (керівника апарату Столтенберга Стіана Єнссена - ред.) послання, і це моє головне повідомлення, яке є головним посланням НАТО, полягає в тому, що політика НАТО незмінна - ми підтримуватимемо Україну, доки вона не переможе у війні.
Він також додав, що тільки Україна може визначати умови переговорів.
Саме українці, і тільки українці, можуть вирішити, коли є умови для переговорів, і хто може вирішити за столом переговорів, яке рішення є прийнятним.
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