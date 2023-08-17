Рішення по F-16 для України ще немає - Столтенберг [ Редагувати ]
У четвер, 17 серпня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українські пілоти незабаром почнуть навчання на винищувачах F-16. Але для передачі Україні літаків необхідне окреме рішення, яке поки не прийняте.
Про це він сказав під час брифінгу, повідомляє норвезьке видання Dagsavisen.
Зокрема, у генсека Альянсу запитали, чи доцільно надавати Україні винищувачі країн НАТО.
Цілком можливо. Ми згодні почати підготовку пілотів. Але перед поставкою сучасних винищувачів потрібне окреме рішення.
При цьому він додав, що завдяки навчанню пілотів союзники стають на крок ближче до того, щоб потім дати такий тип зброї – літаків.
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