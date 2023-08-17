Сили оборони збили два ворожі гелікоптери Ка-52 (відео) [ Редагувати ]
Сили оборони України знищили у четвер, 17 серпня, два російські ударні гелікоптери Ка-52. Зранку про збиття ворожого "Алігатора" повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Мінус один рашистський Ка-52 сьогодні зранку на Бахмутському напрямку! Дякую підрозділу ЗРВ Повітряних Сил за успішну бойову роботу!
Згодом бійці 47-ї окремої механізованої бригади повідомили про знищення російського Ка-52 в районі Роботине, що на Запоріжжі.
Орієнтовно о 07:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила ворожий "Алігатор". Один пуск з ПЗРК - ціль знищена.
На рахунку наших бійців - це вже восьмий назавжди приземлений Ка-52. Вартість одного такого - $16 млн.
Два збитих сьогодні російських гвинтокрили Ка-52 не могли б літати без іноземних компонентів, написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Наші фахівці давно досліджують Ка-52. Нам відомо, що цей гвинтокрил містить високотехнологічні компоненти Західних держав та країн Азії. Зокрема, чіпи, мікропроцесори, інтегральні схеми, приймачі, флеш-пам’ять, телекомунікаційні трансформатори, трансивери, лінійні стабілізатори, мікросхеми, без яких його робота була б неможливою, оскільки росія не здатна виготовляти такі технологічні продукти.
Ка-52 "Алігатор" - російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.
Максимальна швидкість - 350 км/год, дальність польоту 1,2 тис.км, висота польоту 5,5 тис. м, скоропідйомність - 10 м/с. Екіпаж - дві людини, льотчик та штурман.
Загалом було виготовлено 170 таких машин. Вартість Ка-52 - майже $15 млн.
Гвинтокрил Ка-52
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 17 серпня окупанти втратили в Україні 315 літаків і 314 гелікоптерів.
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