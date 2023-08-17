На Київщині затримали копів-наркоторговців зі 150 кг мефедрону та 20 тоннами прекурсорів (фото) [ Редагувати ]
На Київщині оперативники Служби безпеки затримали наркоторговців, у яких вилучили рекордні за останні роки 20 тонн дурману. Про це повідомила СБУ.
Злочинне угруповання, яке діяло на Київщині, збувало за кордон оптові партії важких наркотиків і психотропів.
У зловмисників вилучили понад 20 тонн прекурсорів для виготовлення "товару" і майже 150 кг психотропної речовини - мефедрон на загальну суму понад 30 млн грн.
Розробку банди наркоторгівців СБУ почала у березні цього року, коли затримала організатора злочинної групи, який намагався переправити за кордон 15 кг психотропів.
Затриманим виявився експосадовець підрозділу Національної поліції по боротьбі з наркозлочинністю.
У торгівлю наркотиками він втягнув свого колишнього колегу, який допомагав йому підшукувати контрабандистів для контрабанди заборонених речовин через так звану "зеленку".
На завершальному етапі спецоперації на Київщині затримали третього учасника угруповання, який забезпечував "комунікацію" наркоділків зі спільниками.
Перевертні отримували "товар" для продажу з двох нарколабораторій у Київській та Житомирській областях, які виготовляли промислові обсяги мефедрону.
Слідчі СБУ повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів).
Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до викритого наркобізнесу. Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.
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