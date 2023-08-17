Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних воєнкомів [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних воєнкомів. Документ опублікований на сайті глави держави. Таким чином набрало чинності рішення РНБО від 11 серпня.
11 серпня президент Зеленський на засіданні РНБО вирішив звільнити всіх керівників обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Збройних Сил України, (обласних воєнкомів).
Глава держави запропонував, щоб замість них були призначені офіцери, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. Всі кандидатури має перевірити СБУ.
За словами Зеленського, воєнкомами можуть працювати захисники, які пройшли фронт, отримали поранення і не можуть брати участь у бойових діях.
Приводом для кадрових перестановок у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки ЗСУ став скандал з одеським воєнкомом-мільйонером Євгеном Борисовим, який заробив на ухилянтах 188 млн грн.
Тотальну корупцію у військоматах, де звільнення від захисту Батьківщини та виїзду за кордон можна купити за $5000, називають головною причиною провалу мобілізації.
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