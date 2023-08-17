Титул "Міс Україна Всесвіт"-2023 завоювала Ангеліна Усанова з Києва. Вона перемогла в голосуванні, яке проводилося серед журі конкурсу. Про це повідомив Оргкомітет конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт".

Через повномасштабну російську військову агресію проти України Оргкомітет вкотре відмовився від проведення святкового заходу.

"Порадившись із керівництвом з Miss Universe, було прийнято рішення провести відбір представниці від України у режимі онлайн-співбесід та онлайн-голосування журі.

Оргкомітет "Міс Україна Всесвіт" провів Zoom-інтерв’ю з кандидатками та визначив топ-3 фіналістки, до числа яких увійшла Ангеліна Усанова. Серед них журі конкурсу обрало переможницю", - повідомляє "Міс Україна Всесвіт".

Ангеліна представить Україну на конкурсі "Міс Всесвіт"-2023 18 листопада у Сальвадорі.

Ангеліна Усанова

Ангеліна Усанова - співачка, авторка пісень, музикант. Пише та виконує пісні на теми миру, екології та любові. Звуковий цілитель. Після закінчення навчання в аширамах в Австрії та Індії здобула титул майстра йоги.

З початку повномасштабного вторгнення Ангеліна проводила благодійні концерти з метою збору коштів на гуманітарну допомогу, організовувала житло для українських біженців в Європі, надавала моральну підтримку постраждалим від війни за допомоги йоги, медитації та саунд-хілінгу, зібрала та передала кошти для покупки машин на фронт для проекту "Швидка евакуація".

Нагородження Ангеліни та офіційна передача корони відбудеться наприкінці серпня у Києві. Ангеліна вже прибула до США, де розпочала підготовку до найбільшого світового конкурсу краси "Міс Всесвіт".

Ангеліна Усанова

Нагадаємо, росію можуть не допустити до участі в конкурсі "Міс Всесвіт".