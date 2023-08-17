Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк та депутатка від "Слуги народу" Ольга Коваль стали батьками. У них народився син. Про це Железняк повідомив у соцмережах.

Синку, ти народився в найважчі часи для нашої Держави. Але попереду на тебе чекають її найкращі часи. Ти носиш імʼя мого батька, будь гідний його) З появою на Світ, Іване Ярославовичу) P.S. Ні, дитині народженої у двох депутатів, автоматично мандат не видається) Все сам - нічого сидіти на шиї у батьків)))

Железняк також виклав "перше фото у трьох".

Через стосунки з Ольгою Коваль Железняка раніше звинувачували у конфлікті інтересів, адже його обраниця є дочкою великого бізнесмена-аграрія Володимира Коваля. Пара побралася 1 березня.

Железняк-Коваль - уже третя подружня пара у Верховній Раді 9-го скликання. У парламенті разом працює подружжя Альони Шкрум ("Батьківщина") та Дмитра Наталухи ("Слуга народу").

Крім того, Рада позбавила мандатів подружжя Наталії Королевської та Юрія Солода - депутатів від забороненої партії "ОПЗЖ". ​