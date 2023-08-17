Бої за Куп'янськ. Росіяни кидають на штурм міста загони в'язнів. Намагаються повторити тактику, як у Бахмуті, -- повідомляють у ЗСУ. Ситуація в регіоні напружена і складна.

З Куп'янського району евакуйовують місцеве населення. Людей вивозять автобусами. Хоча залишаються й ті, хто категорично відмовляється їхати. Світлана Шекера розкаже далі.

Зі своєї домівки на Куп'янщині пані Віра виїздить разом з онуком Владиславом. Йому лише 4 роки. І жити під постійними обстрілами вже немає сил, каже жінка.

Тяжко, дуже тяжко, але що робити.

Її родина теж виїде, обіцяє жінка, але пізніше.

Віра Бунеску, жителька села у Куп'янському районі:

Поки удвох. Вони будуть машину ремонтувати, а потім їхатимуть. Старша донька виїхала у Дніпро з двома дітками.

Маленького Владислава садять в автобус. Він показує нашивку з українським прапором і іграшкового пса Патрона - з ним в дорозі спокійніше. А от бронежилет, який одягли на малого на час поїздки, каже, важкуватий.

- Так, тяжкий, звичайно, бронік. - Ти ж чоловік, ти маєш і тяжке нести, а не тільки легке.

А далі швидке прощання…

І далі в дорогу. Повз посічені дерева і побиті будинки. Вдалині - гримить, і видно дим від прильотів.

А це - багатоповерхівки Куп'янська-Вузлового. Чоловік та жінка погодилися виїхати до Харкова.

Цього разу евакуація пройшла спокійно. Та час від часу буси з людьми потрапляють під обстріли. Тож волонтери в одному місці довго не затримуються. В автівці у волонтера Сергія декілька талісманів.

Це талісман, який живе безпосередньо від початку існування цієї машини, це від колишньої дружини, це з попередньої машини талісман. А це талісман, який подарувала на мій День народження наша волонтерська команда, він виготовлений вручну.

Волонтер Сергій Гуменюк розповідає, на Куп'янському напрямку працює вперше. Раніше вивозив людей з-під Бахмута та Вовчанська. Але через оголошену евакуацію Куп'янського району - приїхав допомагати. Каже, чим ближче до людей підбирається страшна війна, тим охочіше вони виїздять.

Сергій Гуменюк, волонтер:

Там, де гарячіше, там реагують більш радісно, а там, де є ще можливість залишитись на кілька днів, звісно, кожній людині краще, коли вона знаходиться вдома. Але той стрес, який вони при евакуації відчувають, триває у них дуже недовго, і там вже на другий-третій день ми спілкуємось з людьми, і вже коли все владналось, коли вже знайшли житло, коли отримали допомогу, Зрозуміло, що ніхто їх не залишить наодинці, тоді вже люди заспокоюються і починають жити більш-менш нормальним життям.

За тиждень волонтерам вдалося вивезти майже півтисячі людей. І попереду - ще дуже багато роботи.