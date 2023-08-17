Дев'ять будинків відновлені, на черзі - понад два десятки. На Херсонщині триває відбудова населених пунктів, зруйнованих внаслідок російської агресії. Під патронатом Дніпропетровщини - Бобровий Кут, Ольгине та Старосілля.

Коли там будівельники планують завершити роботи? І чи повертаються у відремонтовані домівки вже місцеві жителі? Розкаже Олена Мендалюк.

Сім місяців Ольгине, що на Херсонщині було під окупацією росіян. У селі з населенням 300 людей, до вигнання українською армією загарбників, залишилось дев'ятеро людей. Віктор разом із родиною з окупованого села виїхав на початку травня 2022-го.

Віктор - житель села Ольгине:

Вийшло так, що самі останні виїхали, там трохи з машиною повозились. Сюди не випускали, а випустили аж через Олександрівку і то 3 рази вертали, а в мене інваліди, трохи важко. 3 діб вивантажувалися, завантажувалися. А там чеченці. Нічого. Потім випустили колону з 28 машин. Виїхали, правда перед нами один бусик на міну наїхав.

Родина чоловіка рік прожила у родичів у Кривому Розі. А повернувшись, кілька місяців жили у напівзруйнованій хаті. Та вже сьогодні її не впізнати, не натішиться Віктор. Його оселю одну з перших відновили будівельники з Дніпропетровщини в рамках державної програми "Пліч-о-пліч".

Віктор - житель села Ольгине:

Вікон, даху не було, брезентом накрили, стіни осколками подовбані. Роботи самому хватило б на довго. Роблять дуже добре.

В Ольгиному вже відбудовано декілька будинків. І це тільки початок, говорить бригадир Валерій. Розповідає, у селі немає жодної вцілілої хати - десь вибиті вікна та двері, десь потрощений дах, посічені стіни, є і геть зруйновані. Але, запевняє, все відбудують.

Валерій - бригадир будівельників:

Проєкт такий - всі гарні будинки в одному стилі. Тут ще забори повинні будуть бути, під'їзди, асфальт, бордюри, все буде. Тротуарна плитка, гарно буде. Кущі клену висаджувати будуть. Це по проєкту.

Одночасно 150 фахівців із Дніпропетровщини відбудовують зруйновану інфраструктуру у трьох населених пунктах Херсонщини.

Сергій Лисак - голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації:

Відновлюємо будинки місцевих. Вже готові 9 у Бобровому Куті та Ольгине, окрім цих населених пунктів також працюємо у Старосіллі. В роботі нині майже 2 десятки приватних осель. Там приводимо до ладу дахи, оновлюємо фасади. Встановлюємо вікна та двері. Подекуди міняємо понівечені ворогом паркани.

Під час першого етапу проєкту - будівельники відновлюють помешкання, далі візьмуться зводити інфраструктуру. Загалом у планах - відбудувати понад 220 об'єктів. Строки поки не називають - все залежить як від безпекової ситуації, так і від погоди. Тим часом села Херсонщини починають повертатися до мирного життя, на скільки це можливо. Валерій із родиною розширює своє господарство. Вже є кури, гуси, поросята і корови.

Віктор - житель села Ольгине: