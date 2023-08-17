На Київщині поліція викрила міжнародний канал торгівлі людьми: українських дівчат вербували для роботи в іноземних борделях. Про це повідомив очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

41-річний сутенер розміщував оголошення в Telegram-каналах про роботу для українок віком від 18 до 35 років для заняття проституцією в Ізраїлі. Користуючись уразливим станом та потребою в грошах, чоловік вербував дівчат.

Дівчатам обіцяв щоденний заробіток у розмірі понад $1 500. Також допомагав з оформленням документів для виїзду за кордон.

На одному з прикордонних пунктів пропуску Львівської області працівники управління міграційної поліції завадили вивезенню громадянки України для надання послуг сексуального характеру.

Зловмисника затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, напочатку серпня у Києві затримали сутенерку, яка втягнула у заняття проституцією понад 100 дівчат.