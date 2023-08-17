Два тижні залишається до старту нового навчального року. Більшість шкіл готові відкрити двері учням і розпочати навчання в очному форматі. Тому особлива увага зараз приділяється укриттям. Про їхній стан на Буковині - розкаже далі Ольга Лучек.

Наявність сховища у школі або поблизу на випадок повітряної тривоги - головна вимога для очного навчання. У селі Лужани, за 14 кілометрів від Чернівців, при школі раніше був тир. Нині - це сховище для понад п'ятисот дітей. І заклад вже вдруге від початку великої війни розпочне навчальний рік очно.

Віктор Катрюк, директор Лужанського опорного закладу загальної середньої освіти ім. Орелецького:

Після перших днів війни через нашу школу пройшли близько 3 тисяч біженців, хтось лише на ніч приїжджав, хтось довше залишався, декотрі вже до пів року у нас, у них було тут харчування безкоштовне в їдальні, потім їх перевели у шелтер, всі ці матраци, ліжка залишилися після них, ми їх спустили в тимчасове укриття, і тепер використовуємо, як бачите, все це для дітей, аби дітям було зручно, діти можуть сидіти, лежати, як кому зручно.

Тут, в укритті, достатньо місця як для учнів, так і працівників закладу. Є два виходи, проведена електрика та оновлена система вентиляції.

Віктор Катрюк, директор Лужанського опорного закладу загальної середньої освіти ім. Орелецького:

Довели до пуття санвузли, у нас є окремі санвузли для вчителів, для хлопчиків і для дівчаток, різні три кімнати-санвузли. Водопостачання, водовідведення - все працює.

А ось тут поруч планується клас безпеки, для його облаштування, щоправда, іще шукають необхідний інвентар та інформаційні матеріали. А от в одному із Чернівецьких ліцеїв такий кабінет вже працює.

Марина Семанюк, директорка багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей:

Пощастило, що ми змогли в одному з підсобних приміщень, складських приміщень, одразу ж тут, біля укриття, облаштувати клас безпеки, що дуже сьогодні є необхідним в кожному навчальному закладі.

15-річний Андрій з Івано-Франківської області. У цьому ліцеї навчається і проживає вже четвертий рік. І за кожної повітряної тривоги спускається до укриття, відвідує також клас безпеки.

Андрій, учень багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей:

Ми спускаємося в укриття під час повітряної тривоги як під час занять, так і вночі. Стан самого укриття на вищому рівні, і мені тут дуже подобається, тут є клас безпеки, проводять з нами заняття.

Укриття здатне прихистити понад 5 сотень дітей. Тут все обладнано для їхнього комфортного перебування. Є питна вода, контейнери для зберігання харчів, посуд, електрочайники тощо.

Марина Семанюк, директорка багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей:

У нас діти навчаються і проживають відповідно до нормативних положень, це діти з різних далеко віддалених районів нашої області або інших областей. Наше укриття відноситься до найпростіших, витримані всі вимоги до нього, це і два виходи, це і туалетні кімнати, умивальник, все, що потрібно.

І звичайно, не без зони активності. Адже саме руханки та ігри сприяють зниженню як тривоги, так і страху.

На облаштування укриттів Чернівецькій області виділили 25 мільйонів гривень. Гроші субвенції спрямували на будівництво, реконструкцію, ремонт захисних споруд у школах. І це дозволило більшості закладів з 1 вересня розпочати навчання офлайн.

Руслан Запаранюк, голова Чернівецької обласної військової адміністрації:

Область на сьогодні налічує в порядку 860 укриттів в навчальних закладах. 343 навчальні заклади, крім трьох, повністю забезпечені такими укриттями. За цей рік ми додатково змогли наростити базу укриттів - це понад 20, облаштуємо зараз 7 укриттів. Це буде повна реконструкція і відновлення, це по різних ОТГ нашої області. І одне укриття в місті Чернівці.

І що важливо - в таких укриттях школярі зможуть комфортно перебувати протягом тривалого часу.