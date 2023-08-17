Більшість шкіл Буковини мають укриття [ Редагувати ]
Два тижні залишається до старту нового навчального року. Більшість шкіл готові відкрити двері учням і розпочати навчання в очному форматі. Тому особлива увага зараз приділяється укриттям. Про їхній стан на Буковині - розкаже далі Ольга Лучек.
Наявність сховища у школі або поблизу на випадок повітряної тривоги - головна вимога для очного навчання. У селі Лужани, за 14 кілометрів від Чернівців, при школі раніше був тир. Нині - це сховище для понад п'ятисот дітей. І заклад вже вдруге від початку великої війни розпочне навчальний рік очно.
Віктор Катрюк, директор Лужанського опорного закладу загальної середньої освіти ім. Орелецького:
Після перших днів війни через нашу школу пройшли близько 3 тисяч біженців, хтось лише на ніч приїжджав, хтось довше залишався, декотрі вже до пів року у нас, у них було тут харчування безкоштовне в їдальні, потім їх перевели у шелтер, всі ці матраци, ліжка залишилися після них, ми їх спустили в тимчасове укриття, і тепер використовуємо, як бачите, все це для дітей, аби дітям було зручно, діти можуть сидіти, лежати, як кому зручно.
Тут, в укритті, достатньо місця як для учнів, так і працівників закладу. Є два виходи, проведена електрика та оновлена система вентиляції.
Віктор Катрюк, директор Лужанського опорного закладу загальної середньої освіти ім. Орелецького:
Довели до пуття санвузли, у нас є окремі санвузли для вчителів, для хлопчиків і для дівчаток, різні три кімнати-санвузли. Водопостачання, водовідведення - все працює.
А ось тут поруч планується клас безпеки, для його облаштування, щоправда, іще шукають необхідний інвентар та інформаційні матеріали. А от в одному із Чернівецьких ліцеїв такий кабінет вже працює.
Марина Семанюк, директорка багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей:
Пощастило, що ми змогли в одному з підсобних приміщень, складських приміщень, одразу ж тут, біля укриття, облаштувати клас безпеки, що дуже сьогодні є необхідним в кожному навчальному закладі.
15-річний Андрій з Івано-Франківської області. У цьому ліцеї навчається і проживає вже четвертий рік. І за кожної повітряної тривоги спускається до укриття, відвідує також клас безпеки.
Андрій, учень багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей:
Ми спускаємося в укриття під час повітряної тривоги як під час занять, так і вночі. Стан самого укриття на вищому рівні, і мені тут дуже подобається, тут є клас безпеки, проводять з нами заняття.
Укриття здатне прихистити понад 5 сотень дітей. Тут все обладнано для їхнього комфортного перебування. Є питна вода, контейнери для зберігання харчів, посуд, електрочайники тощо.
Марина Семанюк, директорка багатопрофільного ліцею для обдарованих дітей:
У нас діти навчаються і проживають відповідно до нормативних положень, це діти з різних далеко віддалених районів нашої області або інших областей. Наше укриття відноситься до найпростіших, витримані всі вимоги до нього, це і два виходи, це і туалетні кімнати, умивальник, все, що потрібно.
І звичайно, не без зони активності. Адже саме руханки та ігри сприяють зниженню як тривоги, так і страху.
На облаштування укриттів Чернівецькій області виділили 25 мільйонів гривень. Гроші субвенції спрямували на будівництво, реконструкцію, ремонт захисних споруд у школах. І це дозволило більшості закладів з 1 вересня розпочати навчання офлайн.
Руслан Запаранюк, голова Чернівецької обласної військової адміністрації:
Область на сьогодні налічує в порядку 860 укриттів в навчальних закладах. 343 навчальні заклади, крім трьох, повністю забезпечені такими укриттями. За цей рік ми додатково змогли наростити базу укриттів - це понад 20, облаштуємо зараз 7 укриттів. Це буде повна реконструкція і відновлення, це по різних ОТГ нашої області. І одне укриття в місті Чернівці.
І що важливо - в таких укриттях школярі зможуть комфортно перебувати протягом тривалого часу.
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