З першого серпня стартував другий етап реалізації державної програми з забезпечення житлом українців, чия оселя була пошкоджена або знищена внаслідок збройної агресії рф. Тепер українці можуть через "Дію" подати заяву про компенсацію та отримати житловий сертифікат для купівлі нового житла.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомила заступниця Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Наталія Козловська.

"Якщо говорити про знищене житло, тобто те, яке неможливо відновити, наразі запрацював другий компонент проекту "єВідновлення", і людини потрібно через застосунок "Дія" подати інформаційне повідомлення і зазначити, що її житло зруйновано.

Після цього орган місцевого самоврядування, отримуючи це повідомлення, повинен виїхати на місце і пересвідчитися, що саме цей обєкт за такою-то адресою є знищеним. Вони складуть відповідний акт і запустять в роботу це інформаційне повідомлення.

Одночасно людина, яка бажає отримати компенсацію за знищений обєкт, також через застосунок "Дія" повинна подати заявку на отримання такої компенсації. І той самий орган місцевого самоврядування (комісія) розгляне цю заявку і за формулою розрахує суму компенсації. Людина таку суму отримає і зможе використати або на придбання житла, або на оплату будівельних матеріалів і оплату підрядної організації, якщо вона буде бажати відновити свій житловий будинок на території своєї земельної ділянки" - розповіла Наталія Козловська.

Швидкість отримання грошової компенсації у першу чергу залежить від того, наскільки у людини все гаразд з правоустановчими документами.

"Яку ми бачимо по "єВідновлення" основна проблема з якою стикаються люди - відсутність правоустановчих документів, коли вони не можуть підтвердити, що саме вони є власниками житла. Тому зараз обовязково до подачі заявки потрібно перевірити правоустановчі документи. Тому що подавати заяву може тільки власник. Для того, щоб розуміти, що вся ця інформація може бути верифікована автоматично з реєстром нерухомого майна.

Якщо інформацію про ваше житло, яке зруйновано, немає в реєстрі нерухомого майна, не чекаючи подачі заявки, вже зараз сходіть до реєстратора і внесіть інформацію про своє житло в реєстр нерухомого майна", - повідомила заступниця глави Мінвідновлення.