БТР International MaxxPro став нічним жахом для окупантів [ Редагувати ]
Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від союзників десятки видів озброєння, якими наші військові майстерно оволоділи. Про те, які переваги та які задачі виконують бійці за допомогою американського бронетранспортера International MaxxPro - в матеріалі мого колеги Юрія Куцого.
Справжній нічний жах для піхоти окупантів. Так Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний називає екіпажі бронетранспортерів International MaxxPro 68-ї окремої єгерської бригади.
Олексій, військовослужбовець 68-ї ОЄБр:
Поставлене завдання - ми виїжджаємо. Кулеметники давлять ворога вогнем, у цей час гранатометники додають з люка. Коли відкриваються задні двері - висадка і штурм.
Військові кажуть: цей американський колісний бронетранспортер має переваги за кількома ключовими характеристиками.
Бойова машина, дуже хороша. По-перше, вона швидко їде, набирає швидкість. Коробка-автомат легка в управлінні.
Ці особливості дозволяють використовувати бойову машину як під час наступальних операцій, так і оборонних дій.
Олексій, військовослужбовець 68-ї ОЄБр:
Недавно були в Благодатному. Завозили екіпаж для штурму, підвозили боєкомплект. Забирали осколкових та контужених, але доставив їх до медиків, то їх спасли.
Проте, хай який ідеальний International MaxxPro, без знань, підготовки та відваги наших бійців - це просто залізо.
Василь, військовослужбовець 68-ї ОЄБр:
Поки екіпаж десантувався - прикривали його. Перед тим, як заїжджати, нас підготовлювали, карту показували, де позиції, які зайняти, як заїхати. Маршрут також не легкий, особливо їхати перший раз на незнайомій місцевості.
Хай як важко - військові впевнені у своїх силах перемогти ворога.
Чекайте нас з Перемогою! Ми свою роботу зробимо!
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