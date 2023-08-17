Він був аспірантом Києво-Могилянської академії, антропологом та журналістом. Але це було до великої війни. Торік він змінив книжки на зброю. І пішов стрільцем-санітаром на фронт. Наступна історія про Євгенія Осієвського, який поклав життя за Україну під Бахмутом.

Книги й нові знання - це найбільші захоплення кропивничанина Євгенія Осієвського. Цьогоріч йому б виповнилось тридцять років. Аспірант Києво-Могилянської академії, антрополог, журналіст. Вільно володів чотирма мовами. А ще мрійник і філософ.

Олександра Гребенюк, мама Євгенія Осієвського:

Він написав, щоб померти багато сили волі не треба, а щоб жити - треба дуже велика сила волі, і я думаю, що це якісь такі пророчі слова. Він завжди казав: "Мамо, героєм бути легше, ним можна бути один раз, а хорошою людиною треба бути завжди". Це правда.

Світлана Кушнєрова, вчителька Євгенія Осієвського:

Найбільше він любив свободу, тому що навіть в школі він завжди питав: "Ви хочете сказати, що справедливості немає?" Я кажу: "Так, Женя, я хочу сказати, що справедливості нема". Але він казав: "Я буду її шукати".

Євген багато займався наукою. Його статті публікували як в українських, так і закордонних виданнях. Він писав про мистецтво, генетику, філософію.

Тетяна Усова, подруга Євгенія Осієвського:

Це втрата майбутньої професури, це втрата дослідницького потенціалу України, тому що Женя писав дуже хороші дослідження про абсолютно різні прояви культури від кіно до різних онтологічних досліджень, до археологічних досліджень. Це втрата саме інтелектуального потенціалу України.

Торік у листопаді Євген пішов добровольцем захищати Україну. На фронті був стрільцем-санітаром, рятував життя побратимів. Загинув під Бахмутом 22 травня. Згадати Євгена - друзі й рідні - збираються в Кропивницькій книгозбірні - місці, де він проводив весь свій вільний час.

Світлана Ушакова, завідувачка відділу мистецтва ОУНБ ім. Дмитра Чижевського:

Він в окопах читав Пінчона, а ви спробуйте, почитайте Пінчона, хоч хто-небудь. Він каже: "Ви мені кажете, що люди діляться на тих, то може воювати, на бійців і тих, хто не може воювати, то я вам відповідаю, що тут люди діляться зарядними пристроями, теплом, гарячою водою.

Тут, у Кропивницькій бібліотеці створять книжковий відділ - у пам'ять про Євгена. До нього увійдуть книжки з його домашньої збірки. А ще друзі хочуть видати його рукописи: наукові статті та комікси - все, що Женя не встиг надрукувати за життя.