З початку повномасштабного збройного російської армії українські правоохоронці зареєстрували майже 101 тисячу кримінальних проваджень, які пов'язані з воєнними злочинами окупантів.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів керівник Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов.

"Станом на сьогодні ми маємо майже 101 тисячу кримінальних проваджень, які повязані з воєнними злочинами, які зареєстровані з моменту відкритого вторгнення. Ми намагаємось зафіксувати по максимуму всі ці злочини, встановити всіх причетних. Однак попри ресурси України та інших країн ми розуміємо, що це може зайняти певний час. Досвід інших країн свідчить, що на це підуть десятиліття... У будь-якому разі це гра в довгу....

Я сподіваюсь, що принаймні ми зможемо чітко встановити, хто це зробив і суд винесе вирок, навіть заочно. А потім чекати можливість, коли ці злочинці опиняться в наших руках...

Найбільш поширений злочин росіян це атаки на наші цивільні обєкти... Разом з тим діапазон надзвичайно широкий. Це і жорстоке поводження з цивільними особами, катування, вбивство цивільних осіб і військовополонених, у тому числі. Це розграбування майна - всі ми знаємо, що російські солдати тягнуть усе, що попадає їм під руку. Це і депортація наших дітей, примусове переселення наших громадян. Це також і примусова мобілізація наших громадян, коли на окупованих територіях їх змушують служити у лавах так званих збройних сил...

Україна - це єдина країна в світі, яка розслідує воєнні злочини ще під час війни. Жодна інша країна не має такого досвіду. Одне з найбільших складнощів у тому, що ми не маємо фізичного досвіду до певних територій, наприклад, Маріуполя.

Всі ми знаємо, що мова йде про десятки, може сотні тисяч постраждалих і вбитих наших громадян. Але для того, щоб оглянути ці місця, провести відповідні експертизи, треба мати фізичний досвід", - розповів Юрій Бєлоусов.