Велике кіно на передовій. Український історичний екшн "Довбуш" показали бійцям, які захищають Батьківщину на східному фронті. Допрем'єрний показ влаштував автор і режисер стрічки Олесь Санін. Першими картину побачили військові 68-ї окремої єгерської бригади, яка і названа на честь Олекси Довбуша.

Які враження справив фільм на захисників, розкажуть наші кореспонденти.

Він прямує дорогою на Схід, аби там зустрітися із глядачами, які не зможуть побачити прем'єру фільму в кінотеатрах. Довгоочікувану і найдорожчу в історії українського кіно стрічку режисер Олесь Санін везе на фронт.

Історична драма "Довбуш" - це багаторічна робота. Зйомки почалися у 2018. На зйомки картини витрачено понад 90 мільйонів гривень. Рекорд українського кінематографа. Наймасовіші епічні сцени, феєричні костюми, відтворена автентична карпатська музика та унікальна техніка бою. Події розгортаються у 18 сторіччі. У фокусі режисера Олеся Саніна - історія братів Довбушів та повстання карпатських опришків, що відбувалося на кордоні нинішніх України, Польщі та Угорщини майже 300 років тому.

Олесь Санін, режисер історичної драми "Довбуш":

Ніхто за тебе не буде боронити твою землю. Тільки ти сам. Я не думав, що це буде сьогодні так актуально. Я уявити собі не міг, що я буду стояти отак перед вами, що тут зовсім поруч уже ворог, що ви дихання його просто вже знаєте, відчуваєте, що я буду стояти перед вами й показувати це кіно. Я абсолютно не сподівався, що буду робити якийсь актуальний фільм. Зовсім, ні. Так що доля в нас міняється, і вона в наших руках.

Картина мала вийти в прокат у 2020 році, але завадила пандемія, потім російське вторгнення. Нині велика частина команди фільму перебуває у ЗСУ. Зокрема, головний оператор "Довбуша" Сергій Михальчук. Кіно допрацьовували у відпустках. Серед учасників творчого колективу та артистів, на жаль, є загиблі й поранені.

Олесь Санін, режисер історичної драми "Довбуш":

Звичайно, вічна слава і пам'ять тим, хто працював, хто пішов з нашої братії на війну, тому що ми ніколи не вчилися, як і ви. Я думаю, що переважна більшість з вас не думала, що стане військовим, правда? У вас прекрасні професії в мирному житті, я думаю, що всі сподіваються, що вони до нього повернуться. Тому це моя відповідь, чому я хотів, щоб ви перші подивились. Мені дуже важлива енергія ваша, як ви це сприйняли.

І армійці не стримували емоцій. Під час перегляду, в імпровізованій залі, солдати перешіптуються і раз по разу вигукують у захваті, коли бачать рідні краєвиди. Першими на фронті фільм побачили бійці 68-ї окремої єгерської бригади, яка сформована в карпатській Україні й носить імя легендарного Олекси Довбуша.

Сергій, військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади:

Багато хлопців, які вже подивилися цей фільм, хтось побачив свої гори, хтось в процесі сеансу каже: "О, я тут був, я знаю, де це". Свої землі, знаєте, теж гріють душу. Тому я ще раз повторюю, дуже приємно, що ви надали таку змогу подивитися цей фільм, що ви його відзняли.

Бригада нині б'ється із московитами на одній із найтяжчих ділянок фронту. Куп'янсько-Лиманський напрямок. І нащадки опришків гідно дають прочуханів окупантам. Кажуть, такі фільми потрібні як ніколи. Вони надихають.

Юрій, військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади:

Побільше знімали б таких фільмів якісних, і я вам скажу, що такі фільми можна показувати світу, і вони дійсно будуть передавати почуття українців і історію України.

Національна прем'єра фільму "Довбуш" у кінотеатрах України відбудеться 24 серпня. Понад 20 країн вже придбали права на фільм. Там його покажуть національними мовами й українською для тих, хто мусив покинути Батьківщину.

Чому ми показуємо фільм 24 серпня? День незалежності, зрозуміло. А ще спеціальні знавці кажуть, що Довбуша вбили 24 серпня, але це не день його смерті. Це день його безсмертя. І з цього дня він став безсмертним, і з цього дня він став легендою.

Після прем'єри творці фільму обіцяють вирушити у велике турне по країні, і зокрема на інші ділянки фронту. Частина прибутку від переглядів віддадуть на потреби ЗСУ.