"Пишаюсь тим, що росіяни знають, що я співробітниця СБУ. Хай бояться!", - фехтувальниця Ольга Харлан [ Редагувати ]
Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях Ольга Харлан подякувала всім українським захисникам, і зокрема, колективу Служби безпеки України та Національної академії СБУ, які надихають її на боротьбу на спортивній арені.
Про це Ольга Харлан сказала під час зустрічі з курсантами Академії, де вона працює вже тривалий час.
"Ми не можемо тиснути руку нашому ворогу. А повинні показувати всьому світу, що війна триває, і ці «нейтральні» спортсмени не повинні бути на міжнародній арені. І ми будемо все робити, щоб їх не було ні на олімпіаді, ні на жодних світових змаганнях.
Я пишаюсь бути співробітницею Служби безпеки України, зокрема Національної академії СБУ. І пишаюсь тим, що росіяни знають, що я працюю в СБУ. Хай бояться!" - зауважила чемпіонка.
У відповідь ректор Національної академії СБУ Андрій Черняк вручив спортсменці найвищу нагороду закладу - Знак пошани.
"Ольга Харлан продемонструвала на світовій спортивній арені головний український меседж – жодних рукостискань із росіянами, лише зброя! І лише перемога! Це гідний і сильний вчинок представниці СБУ! За який вам, пані Ольго, вдячна вся Україна!" – зауважив Андрій Черняк.
Окрім курсантів академії та колег, Ольгу привітали з її мужнім вчинком на змаганнях також військовослужбовці 114 окремої бригади територіальної оборони Київської області.
Нагадаємо, що 27 липня Ольга Харлан на старті особистого турніру на Чемпіонаті світу з фехтування перемогла фехтувальницю з росії під нейтральним статусом. Харлан відмовилася потиснути суперниці руку після поєдинку, виставивши вперед шаблю.
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