На Євроінтеграційному форумі також говорили про інтеграцію України у внутрішню торгівлю з ЄС.

Шлях України до ЄС. Які вимоги Україна вже виконала? І чи готова до старту переговорів з Єврокомісією у жовтні? Про це сьогодні урядовці дискутували на великому Євроінтеграційному форумі. Олена Логінова розповість докладніше.

Два місяці - на програму максимум. Із семи вимог до членства у ЄС Україна виконала лише дві. І як встигнути тепер до жовтня? Саме тоді має розпочатися переговорний процес із Єврокомісією. Як надолужити домашнє завдання? Саме сьогодні вирішували представники міністерств на Євроінтеграційному форумі.

Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції:

У жовтні ми не почуємо, що ми виконали всі сім вимог на 100%, тому що ми говоримо про основоположні трансформації, які пов'язані з правами людини, які пов'язані з процесом деолігархізації, який також завдяки Україні, українським ініціативам став одним зі стовпів фундаментальних демократичних реформ Грузії й Молдови, які мають такі самі зобов'язання. Це зміни, які впроваджуватимуться роками, але точно до жовтня ми забезпечимо виконання узгоджених законодавчих конституційних кроків, відкриємо двері для політичного рішення.

З виконаних вимог: реформа судової системи - створення Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, медійна реформа. В робочому процесі: трансформація Конституційного суду, боротьба з корупцією, відмиванням коштів, деолігархізація та національні меншини.

Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради:

Власне нам залишається невеликий обсяг роботи, який пов'язаний якраз з контролем за відмиванням коштів. Це законодавство про політику значущих осіб. Це голосування вже в другому читанні, це відновлення декларування, звітування політичних партій. І те, що стосується національних спільнот - у нас триває дискусія з Єврокомісією, інклюзивна дискусія всередині країни з представниками спільнот.

На Євроінтеграційному форумі також говорили про інтеграцію України у внутрішню торгівлю з ЄС.

Юлія Свириденко, перша віцепрем'єр-міністерка, міністерка економіки:

ЄС зробила певні заходи в напрямку лібералізації торгівлі з Україною, а саме прибрала мита для українських експортерів. Ми очікуємо, що після того, як ми владнаємо всі наші розбіжності з польськими партнерами, то у вересні ми вже перейдемо до того, щоб не продовжувати оці тимчасові зняття мит для українських експортерів, а зробити це на постійній основі. І великий аспект - це промисловий безвіз. Ми закінчили місію в червні, рухаємося в цьому напрямку. Це такий великий шмат роботи, але це дуже важливо для українських виробників промислової продукції.

А щоб Україна швидше впроваджувала ключові реформи для вступу до ЄС - у Єврокомісії планують виділити 50 мільярдів євро кредиту на 4 роки. Отримання пакета залежатиме від виконань нашою країною основних вимог.