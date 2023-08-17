Перший пішов. У Чорному морі запрацював новий гуманітарний коридор. І ним з Одеси до Босфору вже рушило перше цивільне судно. Що це за маршрут і чому його запуск настільки важливий - розкажемо далі.

На цих фото - "Йозеф Шульте" - вантажне судно, що належить одній із німецьких компаній і ходить під прапором Гонконгу. Від початку повномасштабної війни - тобто майже півтора року - цей контейнеровоз стояв у порту Одеси. І тільки днями взяв курс на Босфор, скориставшись тимчасовим гуманітарним коридором. На його борту 30 тисяч тонн вантажу, зокрема і продовольство.

Відкрити у Чорному морі тимчасовий гуманітарний коридор - запропонувала Україна. В першу чергу, щоб евакуювати цивільні судна, які застрягли в портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" у лютому 2022, після повномасштабного вторгнення росії. І не змогли повернутися у порти-приписки, бо не підпадали під дію "зернової угоди". Тепер, щоб скористатися гуманітарним коридором, власники й капітани суден мають підтвердити, що усвідомлюють загрозу атак з боку росії й готові йти на ризик. А на самих кораблях мають бути встановлені камери, які транслюватимуть увесь процес проходу.

Тимчасовим гуманітарним коридором потенційно можуть скористатися понад шістдесят комерційних суден. Якщо маршрут успішно запрацює - це буде демонстрацією того, шо росія не повністю контролює Чорне море і великим кроком до відновлення свободи судноплавства. Можливо, в майбутньому коридор можна буде використовувати для експорту зерна.

Водночас розробляються й альтернативні плани експорту українського збіжжя. Про один із них - повідомили американські ЗМІ. За даними видання The Wall Street Journal Сполучені Штати ведуть переговори з Україною, Туреччиною та ще низкою країн про розширення так званого Дунайського маршруту. У планах - до жовтня експортувати по Дунаю до румунських портів до 4 мільйонів тонн зерна на місяць. А судна, які прямуватимуть в українські порти, пропонується захищати, зокрема і військово.

Захисту потребує і портова інфраструктура Дунаю. Після виходу із зернової угоди росія систематично атакує українські порти в дельті Дунаю. На цьому тижні "Шахедами" вдарили по Рені та Ізмаїлу. Зруйновані ангари із зерном, поранені семеро працівників. Вибухи чули навіть в сусідній Румунії.

Володимир Зеленський, Президент України:

Лише за один місяць, що минув після спроби росії знищити Чорноморську зернову ініціативу, це сьогодні була вже сьома, сьома масована російська атака. Порт Рені, порт Ізмаїл, порт Південний, порт Одеса, порт Чорноморськ, Миколаїв - кожен російський удар по них - це удар по світових продовольчих цінах, це удар по соціальній і політичній стабільності в Африці, в Азії. Базові речі, які дають кожному суспільству нормальне життя - це їжа на столах у родин. Жоден інший терорист у світі, окрім росії, ще ніколи так відверто й навмисно не бив по безпеці одразу стількох народів.

Ведант Патель, заступник речника Державного департаменту США:

путіна не цікавить глобальна продовольча безпека. Дії кремля негативно впливають як на українських фермерів, так і на всіх тих у світі, хто залежить від поставок зерна. Напади росії на об'єкти української портової інфраструктури знищили українське збіжжя, призначене для світових ринків.

росія вийшла із Чорноморської зернової ініціативи рівно місяць тому - 17 липня. І фактично заблокувала Чорне море, відкликавши гарантії безпеки судноплавства й оголосивши, що розглядатиме всі судна, які прямують в українські порти, як потенційних перевізників військових вантажів. Повернутися до угоди москва начебто готова у разі виконання низки умов. Серед них - підключення "россельхозбанку" до системи SWIFT, відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса", зняття обмежень на страхування і доступ в порти.