Попри розмаїття варіантів, які опрацьовують у кабінетах, Президент Володимир Зеленський чітко озвучив: Україна не мінятиме свою землю на будь-який статус і воюватиме до перемоги.

Скандальна заява, яка сколихнула інформпростір не лише в Україні, а й за її межами. Представник НАТО, керівник апарату Генсека припустив, що Україну можуть прийняти в Альянс в обмін на відмову від частини своїх територій. російська пропаганда скористалась нагодою і розтлумачила вираз посадовця на свій манір.

Та що ж насправді він мав на увазі? І що це було: зрада або банальне непорозуміння? Розбирались Ірина Іванова.

Скандал спричинила стаття в норвезькій щоденній газеті "Верденс Ганг". Матеріал вийшов під заголовком "Україна готова поступитися територією в обмін на членство в НАТО". Ці слова належать керівникові апарату генсека Стіану Єнссену, які він виголосив на щорічному політичному форумі в Норвегії. Стаття не лише сколихнула світові ЗМІ, а й викликала гостру реакцію з українського боку. Секретар РНБО Олексій Данілов назвав слова Єнссена: "дивним вкидом". Відреагували також в МЗС

Свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від своїх територій грає на руку росії.

Цитату чиновника з НАТО справді підхопили російські пропагандисти. Але Єнссен підіграв їм випадково, вважає український політолог Олексій Буряченко. І цей випадок з чиновником Альянсу - радше приклад для методичок з публічної комунікації - як не треба робити.

Олексій Буряченко, політолог:

Цей керівник апарату, цей бюрократ НАТО не усвідомлює, наскільки для України це чутливе питання - якийсь там обмін територіями чи взагалі будь-яка втрата. Тому про це він говорить просто з технічної сторони, як на мене. І тут він "штанганув", це була велика стратегічна помилка.

Відреагували й в НАТО - позиція Альянсу незмінна, він повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Свої пояснення тій же таки газеті "Верденс Ганг" надав сам призвідник непорозуміння.

Моя заява з цього приводу була частиною більш широкої дискусії про можливі сценарії майбутнього України, я не мав так говорити. Це була помилка.

Дискусії щодо того, як саме Україна приєднається до НАТО, посилились після подання такої заявки торік у вересні. На липневому саміті у Вільнюсі Альянс видав Києву запрошення на вступ з відкритою датою і без чітких дороговказів. Але розробка різних варіантів, як саме Україна може долучитися до НАТО, триває, наголошує політолог Олексій Буряченко.

Олексій Буряченко, політолог:

Це ми маємо дуже чітко для себе розділяти, ми маємо орієнтуватись на політичні рішення, на політичні заяви, але абсолютно адекватно усвідомлювати, що бюрократична машина продовжує працювати, як в НАТО, так і в будь-яких світових інституціях, і напрацьовується policy, тобто варіанти розвитку цих політик, які пропрацьовуються апаратом, а потім надаються - як багато варіантів - на розгляд політикам для політичного рішення.

За словами політолога, серед таких варіантів, не обов'язкових до виконання, зокрема, є рішення лишити в Україні статус-кво. Ще один теоретично можливий сценарій озвучив в інтерв'ю "Інтеру" експосол США в НАТО Іво Даалдер. А саме прийняти Україну до Альянсу ще до перемоги на полі бою, в рамках контрольованої території, а за решту землі - воювати в дипломатичній площині.

Іво Даалдер, експосол США при НАТО:

У випадку, якщо буде домовленість про припинення вогню і бойові дії зупиняться, скажімо, на 50 кілометрів з кожного боку лінії розмежування. Це не означає відмови України від права повернути всю свою територію. Я зовсім не виступаю за це. Я не хочу, щоб росія мала й сантиметра української території. Але є різниця між спробою повернути це військовим шляхом і спробою повернути це політичним шляхом. І якщо НАТО зможе забезпечити безпеку для переважної частини країни в обмін на довгостроковий політичний процес повернення окупованої території, то угода можлива.

Попри розмаїття варіантів, які опрацьовують у кабінетах, Президент Володимир Зеленський чітко озвучив: Україна не мінятиме свою землю на будь-який статус і воюватиме до перемоги. А у Вашингтоні - на тлі виходу скандальної статті - чутки про можливі поступки українською територією спростували.

Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США:

Це неправильно. Ми вже говорили про спроби, як допомогти Україні знайти шлях до членства і публічно сказали, що НАТО буде в майбутньому України. На Вільнюському саміті альянс підтримав цю позицію та виступив за створення ідеї, за якою можна розробити шлях до самого членства.

Натомість Кірбі радить зосередитися на тому, як допомогти Україні дати відсіч російській агресії й повернути територію, яка по праву їй належить. Завершення війни - одна з умов, яку НАТО висуває Україні для продовження переговорів щодо членства.