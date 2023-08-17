Уряд передав до Фонду держмайна 30 підприємств для подальшої приватизації. Більшість з них належать до сфери управління Національної академії аграрних наук і мають близько ста тисяч гектар землі. І вже цього року уряд готується відновити так звану Велику приватизацію.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

"Це черговий крок для позбавлення держави непритаманних функцій. Зокрема функції управління майном. 25 з цих підприємств належать до сфери управління Національної академії аграрних наук. І на цих підприємствах є близько ста тисяч гектар землі.

Перед Фоном стоїть завдання консолідувати державні сільськогосподарські землі, для того, щоб створити в перспективі Земельний банк для передачі цієї землі в оренду на прозорих аукціонах через державну систему "Прозорро.Продажі". Загалом механізм оренди землі передбачається законопроектом 7588. І ми очікуємо, що перші аукціони по оренді мають відбутися на початку 2024 року.

Ще декілька підприємств - це підприємства Держрибагентства, Мінагрополітики, Агенції відновлення, Держенергоефективності тощо.

Хочу зазначити, що кошти від приватизації так і загалом від всього, що продається, спрямовуються безпосередньо в державний бюджет, а отже вони передусім йдуть на потреби Сил безпеки та оборони...

У 2023 році можливе відновлення Великої приватизації. Є ціла низка перемінних чинників, які на це впливають. Зокрема Фондом державного майна готується, за їхньою інформацією, яку вони подавали до Кабінету міністрів, три потенційні обєкти, які стосуються переробної галузі, енергетичної галузі. І загалом "об'єм" можливий, якщо вдасться вилучити від продажу цих об'єктів, сягає десятків мільйонів гривень.

Наприкінці травня Рада ухвалила законопроект, який дозволяє відновити Велику приватизацію, і в червні цього року президент підписав його.

Зараз Фонд держмайна разом з правоохоронними органами проводить аудит та перевірку обєктів Великої приватизації для того, щоб після проведення на "Прозорро.Продажі" такої приватизації не було жодних підстав для оскарження таких дій тощо.

18 липня уряд встановив відповідні вимоги для операторів електронних майданчиків. І це ще один крок, щоб залучати великих інвесторів через онлайн-систему "Прозорро.Продажі", - розповів Олег Немчінов.