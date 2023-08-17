До подій на фронті. Бойові дії на передовій активно супроводжуються мінуванням території. Мін і радянських, і сучасних не перерахувати. Це недорога, перевірена часом і дуже ефективна зброя. Мінні поля уповільнюють сили, що атакують, а потім вже - підключається артилерія. Яка вона, мінна війна, зсередини - розкаже Руслан Смєщук.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Наразі ми знаходимося в одному з польових розташувань бригадних саперів. Місце наближене до лінії фронту, постійно чуємо канонаду. Місце це замасковане, адже сапери - пріоритетна ціль для російської артилерії. Загін готується до бойового виїзду. У темряві, щоб їх не бачили, будуть мінувати танконебезпечний напрямок.

Анатолій, військовослужбовець ЗСУ:

Я как на выезд еду - крещусь постоянно. В машину сел, перекрестился, и все наладится.

Анатолій - фронтовий сапер. Кожен бойовий виїзд - це або мінування на передовий, або, що ще важче і небезпечніше - розмінування для проходу штурмових груп.

Позивний "Павук", військовослужбовець ЗСУ:

Сьогодні у нас задача - небезпечну ділянку перекрити від танкового прориву. Також протипіхотні й танкові міни встановити.

Військові довантажують міни в джипи високої прохідності та чекають настання темряви.

Олександр, військовослужбовець ЗСУ:

Взагалі сапери в основному працюють вночі, щоб ворог не міг побачити де ставляться мінні поля чи протипіхотні міни. Перед цим налагоджуємо логістику, пробиваємо дороги для того, щоб могла машина приїхати.

Дмитро, військовослужбовець ЗСУ:

- А ви розумієте скільки мін ви встановили? - Боже, це дуже багато, не можу сказати. - Це тисячі? - Та тисячі. Так само як мінуємо, так і розміновуємо.

Сонце повільно опускається, солдати перед виїздом готують легку вечерю.

Після збори - і в дорогу. Вже сутінки, але водій не вмикає фари. Вони тут - гарантія обстрілу.

Незабаром стає зовсім темно, переводимо камеру в інфрачервоний режим. А водій буквально висовує голову у вікно - і так керує. У повній темряві ми мчимо по зарослій ґрунтовці, що веде крізь мінні поля. З'їжджати убік смертельно небезпечно.

А вже за кілька хвилин машина в'їжджає у якусь вирву.

І далі до рубежу. Потім тільки пішки вже до точки мінування. Обережно використовуємо інфрачервоне світло, оскільки російські солдати можуть нас помітити.

Руслан Смєщук, кореспондент:

Попри те, що наша камера зараз працює в інфрачервоному режими, проте в прилади її можуть побачити росіяни. Тому працюємо дуже акуратно. Ми не знімаємо всю роботу саперів, щоб не засвітити їх. Буквально не засвітити. І користуємося ландшафтом.

Щоб перепади висот прикривали нас.

Олександр, військовослужбовець ЗСУ:

Задача зараз - замінувати поле. Замінувати повністю поле аж до наступної посадки. Працюємо з двох позицій. З тієї посадки й звідти йдемо один одному на зустріч.

На горизонті вогні окупованої Горлівки. Нас інструктують, що робити у разі появи ворожого безпілотника.

Олександр, військовослужбовець ЗСУ:

Якщо ми чуємо дрон, дається команда: "пташка" в небі. І одразу всі лягають на місці. Ніхто не бігає.

Саперів під час роботи обов'язково страхують сусідні підрозділи.

Сапери працюють до ранку. Цього разу все проходить добре. На фронті з'являється ще одне із сотень і тисяч мінних полів. Вже перед світанком вояки, так само маскуючись, повертаються на базу. Відпочивати перед новим нічним виїздом, бо сапери на фронті працюють день по день.