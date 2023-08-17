росія намагається намацати умови миру та заморозити "війну". Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"росія не намагається, а росія абсолютно щиро вірить в те, що їй вдасться перейти до сценарію заморозки "конфлікту". Це дуже конкретний сценарій", - каже Подоляк.

Він додає, що "навіть після переговорів, Україна не стане одразу членом НАТО".

"В 2008 говорили: Віддайте частину території Грузії, і росія заспокоїться. Це говорив Саркозі і Меркель. В 2014 році говорили: Віддайте Крим і все, росія заспокоїться. Сьогодні вже 2023 рік, і знову: Віддайте щось росії. Мене це дивує", - каже Подоляк.