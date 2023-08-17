В Україні ще на три місяці, до 15 листопада 2023 року, продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію, якій підлягають всі військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, придатні за станом здоров’я, якщо вони не мають права на відстрочку, але деякі категорії можуть проходити військову службу за місцем свого проживання.

Про це йдеться у законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Згідно з законом, наразі існує дев’ять категорій військовозобов'язаних, яких можна мобілізувати тільки для несення служби виключно за місцем проживання й відправляти їх на фронт або навіть у інші населенні пункти, які знаходяться далеко за лінією зіткнення, заборонено.

За місцем проживання мають право служити особи з інвалідністю й військовозобов'язані, які мають відстрочку за низкою сімейних обставин: