Загальна мобілізація: хто може служити тільки за місцем проживання [ Редагувати ]
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В Україні ще на три місяці, до 15 листопада 2023 року, продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію, якій підлягають всі військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, придатні за станом здоров’я, якщо вони не мають права на відстрочку, але деякі категорії можуть проходити військову службу за місцем свого проживання.
Про це йдеться у законі "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Згідно з законом, наразі існує дев’ять категорій військовозобов'язаних, яких можна мобілізувати тільки для несення служби виключно за місцем проживання й відправляти їх на фронт або навіть у інші населенні пункти, які знаходяться далеко за лінією зіткнення, заборонено.
За місцем проживання мають право служити особи з інвалідністю й військовозобов'язані, які мають відстрочку за низкою сімейних обставин:
- жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
- жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років;
- жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби, передбачені в законі, які підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я в порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, але якій не встановлено інвалідність;
- жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;
- усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;
- зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми чи дружини (чоловіка), які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребують постійного догляду;
- які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю та/або одного із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов’язаних відповідно до закону їх утримувати;
- опікуни особи з інвалідністю, визнаної судом недієздатною; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи; особи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю II групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд.
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