У Повітряних силах України стверджують: захистити небо від російських ракет та й узагалі суттєво змінити хід війни на нашу користь допоможуть винищувачі F-16.

Міністерство оборони Великої Британії уклало низку контрактів з оборонними компаніями на постачання Україні засобів ППО. Загальна сума угод - 115 мільйонів доларів.

Від Німеччини також є надходження - два додаткових зенітно-ракетних комплексів IRIS-T! Це найкраща німецька система протиповітряної оборони, і вона дуже добре себе зарекомендувала.

Окрім цієї установки, українське небо вже захищають NASAMS, SAMP/T, Patriot. Щоправда, їх замало, аби утворити купол над усією Україною. Чого бракує - з'ясував Михайло Манилюк.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Свої ракети та дрони цього тижня російські окупанти направили, зокрема, й на захід України. Руйнувань зазнали десятки будинків. У Львові ракета впала біля дитячого садка.

Анастасія, жителька Львова:

Три вибухи, летіли ракети, бачила там спалахи, уламки летіли на нас. Дуже потужні, там машини навіть підстрибували, можна так сказати.

Там, де був дитячий майданчик - величезна вирва. У сусідніх будинках - повилітали вікна!

Роман, житель Львова:

Жодного вікна в будинку немає цілого, ні на 1-му, на 2-му поверсі. Навіть де-не-де повиривало двері з завісами.

Прифронтові міста й села Сумщини, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя, Дніпропетровщини - під ударом щодня.

Володимир Орлов, перший заступник керівника Дніпропетровської обласної військової адміністрації:

Це тактика тероризму, це тактика залякування, тому що жодних військових об'єктів, куди сьогодні потрапили ворожі ракети, ми не маємо.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Для захисту від цієї тактики тероризму Україна вже має на озброєнні сучасні системи ППО від західних союзників. Зокрема, батареї IRIS-T з Німеччини, NASAMS американсько-норвезького виробництва, французько-італійські SAMP/T. Системи Patriot зі США захищають столицю, і вже не раз доводили свою спроможність збивати навіть надзвукові російські ракети типу "Кинджал". Втім, аби створити дійсно надійний купол над Україною, потрібен комплексний захист.

Михайло Жирохов, військовий експерт:

Одна протиракета, яку запускають з "Петріота", коштує 550 мільйонів доларів. росіяни використовують декілька видів ураження, крім крилатих ракет. Вони використовують дрони, використовують балістику, використовують аеробалістичні ракети. Для ураження всіх цілей потрібні різні системи ППО. Немає на сьогодні універсальної системи, яка б могла перехоплювати й "Кинджали", і "Калібри", і іранські "Шахеди". Всі вони летять на різних висотах, з різною швидкістю.

Михайло Манилюк, кореспондент:

Навколо Києва створено найпотужнішу систему ППО у світі - пишуть журналісти британського видання "The Times", посилаючись на анонімного полковника Збройних сил України. І росіяни це теж уже зрозуміли. Останнім часом окупанти перестали, як раніше, битися головою об стіну, атакуючи столицю, та обрали інші цілі - у менш захищених українських містах! А отже, Україні потрібно повітряний щит не лише над столицею.

Михайло Жирохов, військовий експерт:

Кількість Patriot, IRIS-T і SAMP/T - дуже обмежена, їх використовують виключно для прикриття певних стратегічних об'єктів, і тому росіяни шукають якесь таке вузьке місце, що вони можуть вразити, і таких об'єктів, на жаль, десятки й сотні, я б сказав і тисячі).

Михайло Манилюк, кореспондент:

Після масованого ракетного удару по Україні в ніч проти вівторка у повітряних силах звітували: з двадцяти чотирьох ракет до цілі долетіли дванадцять. Зокрема, чотири надзвукові Х-22, збити такі можна хіба що системами "Петріот", які є в Україні, але їх мало!

Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил України:

Це ракети, які атакують уже по балістичні траєкторії. Ракети ворог програмує так, щоби заплутати протиповітряну оборону, ввести нас в оману. Зрозуміло, що війна - це гра на хитрість, і ворог намагається всі методи використовувати.

Михайло Жирохов, військовий експерт:

Україна перша по площі країна в Європі, і тому прикрити всю територію практично не можливо. Це питання реалізовувалось в Радянському Союзі, але навіть там прикрити повністю всі стратегічні об'єкти так і не змогли.

Михайло Манилюк, кореспондент:

З початку повномасштабного вторгнення росія випустила по Україні сотні коштовних ракет, тисячі ударних дронів! В обхід санкцій вони налагодили власне виробництво цього смертоносного залізяччя. Прикордоння окупанти обстрілюють дешевшими боєприпасами, якого повно на їхніх складах іще з часів Радянського Союзу.

Михайло Жирохов, військовий експерт:

росіяни використовують більш дешеві. Можна взагалі сказати, що ракети С-300, зенітно-ракетні комплекси використовуються ними просто для кошмарення цивільного населення.

У Повітряних силах України стверджують: захистити небо від російських ракет та й узагалі суттєво змінити хід війни на нашу користь допоможуть винищувачі F-16. Втім найближчим часом ми навряд чи їх отримаємо.

Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил України:

На жаль ми, вже очевидно, що ми не зможемо захистити Україну літаками F-16 протягом осені й зими цієї, тому що на цей літак були великі надії, що він стане частиною протиповітряної оборони й зможе захистити нас від ракетного та дронового тероризму.

Михайло Жирохов, військовий експерт:

Для того, щоб випустити в повітря один літак F-16, потрібно 12 техніків по всім напрямкам від радіолокаційної системи до системи озброєння, і якщо пілота можливо підготувати на якомусь тренажері, то техніка потрібно готувати тільки на літаку, тобто на якійсь основі. Захід готовий дати ці літаки хоч завтра, але чи буде від цього сенс? Оце величезне питання.

Михайло Манилюк, кореспондент: