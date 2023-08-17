НАТО в обмін на території: як відреагувала Україна

Представник НАТО, керівник апарату Генсека припустив, що Україну можуть прийняти в Альянс в обмін на відмову від частини своїх територій. Та що ж насправді він мав на увазі? І що це було: зрада або банальне непорозуміння?