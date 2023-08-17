Лише Україна визначатиме умови переговорів із росією - Столтенберг [ Редагувати ]
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Тільки Україна ухвалюватиме рішення про умови мирних переговорів із росією.
Про це заявив генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг, повідомляє Le Monde.
"Українці і тільки українці повинні вирішувати, коли будуть виконані умови для переговорів, і вирішувати за столом переговорів, у разі якщо переговори відбудуться, що є прийнятним рішенням. Наше завдання - підтримати їх", - заявив він.
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