Німеччина оголосила про передачу двох пускових установок зенітно-ракетного комплексу ближнього радіуса дії IRIS-T SLS, а британське оборонне відомство в рамках Міжнародного фонду для України підписало з виробниками озброєння три великі контракти на постачання нашій країні засобів протиповітряної оборони, загальна сума яких перевищує 100 мільйонів доларів США.

Про це повідомляє іспанське видання El Confidencial.

Зазначається, що норвезька компанія Kongsberg на суму понад $71 мільйон надасть системи протидії безпілотним літальним апаратам(C-UAS).

ЗСУ отримають мобільну систему CORTEX Typhon, яка дуже швидко розгортається, та в будь-який момент може змінити свою дислокацію. "Протишахедні" гармати, які здатні відстежувати та знищувати дрони, встановлюватимуть на автомобілях.

Як повідомили у самій компанії "Kongsberg Defense & Aerospace", постачання передбачає декілька систем CORTEX Typhon, розроблених для протидії широкому спектру БПЛА з рішеннями, що дають змогу завдати фізичної шкоди або в інший спосіб знешкодити повітряну загрозу.

У межах постачання норвезький уряд безоплатно передав автомобілі Dingo 2, KONGSBERG RWS та озброєння, - додали у компанії.

Інші "складові" ППО, які отримає Україна, тримаються у таємниці.

Загалом Міноборони Великої Британії уклало договори на суму понад 90 мільйонів фунтів стерлінгів, або ж 105 млн євро чи 114 млн доларів.