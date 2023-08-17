У Міненерго кажуть, зараз по всі країні кипить робота, аби цю зиму пережити в теплі й зі світлом.

Модернізація української енергосистеми надважлива - стратегічна задача. Але зараз головна увага на посиленій підготовці до іще однієї важкої зими.

Адже цілком ймовірно, що з настанням холодів росія поновить удари по енергетичній інфраструктурі.

Втім минулорічна зима вже довела, Україна має кваліфікованих фахівців та досвід експлуатації енергосистеми в кризових умовах.

Як готуються до холодів у різних містах нашої країни та чого чекати взимку - дивіться далі.

Без світла і тепла. Декілька днів... Декілька годин...

Пару годин може бути вдень. Там з третьої до сьомої, до шостої.

Минула зима стала справжнім випробуванням для українців.

Уроки робимо при свічках.

Та не зламала... Загартувала і навчила...

Свічки, ліхтарики, батарейки, запас води.

І нині кожне місто і село готується до наступного опалювального сезону. Використовують весь досвід минулої зими та сучасні енергоощадні технології.

Ірина, жителька Запоріжжя:

Заготовлюємо тверде паливо, оскільки у нас твердопаливний котел, запасаємось їжею. Як завжди це цукор, крупи, консервація. Все як завжди. На роботі маємо генератор, вже до всього готові. Вже вдруге Україна проходитиме холоди в умовах війни. І ця зима, за прогнозами експертів, точно не буде легшою за попередню.

Андрій Клименко - директор КП "Теплоенерго":

Стан важкий для всіх, ми працюємо 24/7. Все підготовлюємо, міняємо. Є досвід блекаутів, які ми всі пережили, але ми вистояли.

У Дніпрі тепловики звітують: вже готові на 80 відсотків. Кажуть, місто придбало газову електростанцію на півтора мегавата.

Андрій Клименко - директор КП "Теплоенерго"

Вона може працювати цілий рік без зупинок. Вона оснащена мініелектростанцією, яка її підживлює для початку роботи. Це унікальна установка.

Одна така станція може забезпечити теплом півтори сотні багатоповерхівок, 5 медичних та більше 20 навчальних закладів.

Геннадій Плахтій - начальник теплових мереж:

Під час короткочасних відключень на кілька годин люди не будуть відчувати дискомфорту. А от коли морози під -20, тоді наше обладнання буде задіяне, щоб була циркуляція теплоносіїв в мережах, і опалення було у квартирах людей.

Міняють насоси та термоізолюють теплотраси, а ще чистять мережі в будинках. Комунальники кажуть, промивка систем - один з етапів підготовки будинків до зими.

Владислав Макарець, начальник організаційного відділу департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міськради:

Оскільки інколи в міжсезоння люди змінюють батареї, можливо, якась там корозія виникла, і ще до того, поки туди піде гаряча вода, бажано промити кожен стояк.

Готуються до зими й у Запоріжжі. Містяни перевіряють, чи справжні ліхтарики та павербанки й поповнюють запаси.

Оксана, жителька Запоріжжя:

Свічки, ліхтарики батарейки, запас води. Все більше нічого не має. Я сподіваюсь, що все буде добре, вірю в ЗСУ, вірю в те, що все буде добре.

Кипить підготовка і в тепловиків. Проводять планові ремонти мереж.

Віталій Глотко, т.в.о. начальника дільниці з аварійно-відновлювальних робіт:

Випробування всіх магістралей, виявляємо деякі ділянки, які ми не знали проблемні, які при випробуванні вийшли з ладу, або ми бачимо, що вони можуть вийти з ладу.

Ось на цій ділянці тепловики ремонтують частину трубопроводу. Допомагає в цьому спеціальна машина. Майстри кажуть, і з такою помічницею працюють вдвічі швидше.

Віталій Глотко, т.в.о. начальника дільниці з аварійно-відновлювальних робіт:

Вона багатофункціональна. Тут генератор 220 вольтів, зварювальні пости і багато всього. Дана машина повністю обслуговує бригади.

Працює комунальна техніка і на іншій ділянці. Частину робіт тепловики вже виконали.

До майбутнього опалюваного сезону прифронтове Запоріжжя готове на 70%, звітують у міськраді.

Віктор Гординський, заступник міського голови:

Закупили майже на 80% генераторні установки як для об'єктів водоканалу, так і для об'єктів тепломереж. На сьогодні ще разом з міністерством, разом з нашими міжнародними партнерами ми очікуємо на результат закупівлі надпотужних генераторів, але також ми там розробили план ліквідації наслідків.

Не гають часу і в тилових західних областях. На випадок блекаутів - запасаються генераторами. Особлива увага - лікарням.

Володимир Маляр, хірург:

Операційна під'єднана до цих генераторів, там є автоматика, яка перемикає світло, коли вимикається, тобто ми себе впевнено почуваємо, так само і реанімаційне відділення - вся апаратура під'єднана до зовнішнього живлення додаткового.

Медики розраховують протриматися 10 днів, якщо станеться блекаут.

Василь Скрип, генеральний директор медзакладу:

Ми будемо держатися. Все залежить від забезпечення дизпаливом. Якщо ми включимо всі джерела енергії, то на годину нам треба 100 л дизпалива. Отже, на добу майже 2,5 тонни.

Крім того, утеплили будівлю, фасад, вікна та двері. За таким принципом готуються до зими й інші медзаклади Закарпаття.

Анатолій Пшеничний, директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА:

Є ряд закладів, які мають автономне опалення, тобто не прив'язані до газопостачання. Це раз. І мають автономну котельню на території. На сьогодні це понад три сотні генераторів різної потужності - від дрібних, які забезпечують роботу холодильників для зберігання вакцин до потужних двісті кіловатних.

У Міненерго кажуть, зараз по всі країні кипить робота, аби цю зиму пережити в теплі й зі світлом. Підготовка енергосистеми триває одразу по кількох напрямках.

Герман Галущенко, Міністр енергетики України:

Відновлення об'єктів, які зруйновані. Це те, що можливо відновити. До наступної зими можливо відновити 1.7 гігават в системі. Це різні об'єкти. Друге, це планові ремонти, які відбуваються на всіх видах генерації, і відповідно відсоток різний.

У міністерстві прогнозують, майбутній опалювальний сезон буде складним. Адже росія не припиняє свій терор і продовжує націлювати ракети та "Шахеди" на мирні міста та інфраструктуру. Саме тому Україна має зосередити увагу на відновленні та захисті своїх енергооб'єктів.