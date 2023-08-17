росія готує потужну інформаційну атаку проти України: експерт назвав мету [ Редагувати ]
Керівник Центру Військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер", навіщо росія скликала безпекову конференцію.
"росія намагається перехоплювати ініціативу. росія хоче продемонструвати, що є країни, які її підтримують і розділяють ї позицію. росія проводить потужну інформаційну кампанію. І тут в ЗМІ з'являються новини, що Україна начебто має поступитися територіями і вступити в НАТО. Це і інформація про 6 тисяч "шахедів", які мають полетіти на Україну. Це тільки початок. Я думаю, що протягом кількох тижнів ми будемо переживати шквал дуже потужної дезінформації. Цю інформацію з Кремля будуть поширювати іноземні ЗМІ і вона буде спрямована на те, що Україні нічого не вдається. Це теж боротьба, і ми будемо боротися. Війна триває і на дипломатичному фронті", - каже він.
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