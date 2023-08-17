Економічна деградація, погіршення і без того незадовільного рівня життя - це те, що чекає на росію вже у найближчій перспективі. Цього тижня рубль пробив дно відносно долара, попри намагання кремля імітувати суцільне благополуччя.

Як девальвацію пояснили тамтешнім громадянам і що насправді відбувається з економікою країни-агресорки, розкаже Даніїл Снісар.

Ще рік тому у кремлі заявляли, що здатні тримати під контролем власну економіку

А вже сьогодні удають, що не розуміють, чому все пішло шкереберть.

Як рубль перетворився на одну з найслабших валют у світі?

І як росія намагається імітувати економічне благополуччя через пропаганду - з'ясуємо далі.

Доллар на московской бирже преодолел отметку в 101 рубль.

З таких новин розпочався для росіян цей тиждень. Неочікувано для багатьох, долар перетнув психологічну межу у 100 рублів.

Це дозволило росії посісти почесне третє місце у рейтингу найслабших валют у світі - поруч з аргентинським песо і турецькою лірою. Рубль з початку року впав у ціні до долара більш ніж на чверть. Основна причина цьому - війна. І санкції, які запровадили проти росії.

Сергій Фурса, інвестиційний банкір, фінансовий експерт:

І через те, що санкції працюють - доходи росії від нафти й газу вже суттєво знизилися, навіть в порівнянні з січнем цього року. І наразі платіжний баланс не дає росії їм значного профіциту, як завжди звикли. Тобто, у них експорт вже не перевищує суттєво імпорт. Це перша частина. А друга частина - це відтік капіталу.

Хоча напередодні Центробанку і вдалося частково стабілізувати курс, шляхом збільшення облікової ставки - та це зможе стримати рубль від подальшого падіння лише на короткий строк. І 100 рублів за долар - не межа.

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Об'єктивна економічна ситуація буде продовжувати впливати. І оцей вплив призведе до того, що приблизно через місяць, з середини вересня - процес девальвації. Я думаю, в кінці року ми побачимо і 110 рублів за долар. Тому що причини є об'єктивними. Валюти находить мало, а виходить - багато.

Сергій Фурса, інвестиційний банкір, фінансовий експерт:

Це поступовий процес. Він продовжиться і надалі, обмежуючі доступні ресурси росіянам для ведення війни. Але певний рівень ресурсів, економіки, на достатньо не низькому рівні - у них залишиться.

А як пояснювала девальвацію російська пропаганда? Спершу перекидали відповідальність на некомпетентну фінансову політику Центробанку, у притаманному, росТБ, стилі. Як на мене, найбурхливішою була реакція Соловйова.

Какого хрена курс так скачет? Что над нами вся заграница теперь смеется! Что одна из самых слабых валют у нас рубль.

А останні кілька днів - росіян заспокоюють вустами чиновників. От, наприклад, глава уряду рф, Мішустін розповідав про найпотужнішу у світі російську економіку.

Она адаптировалась к текущим вызовам. Показывает достаточно устойчивый рост, что особо значимо с опорой на внутренний спрос.

А дехто й взагалі стверджував: росіяни зустріли падіння рубля - як свято.

Анатолій Аксаков, голова комітету фінансового ринку Держдуми:

З точки зору більшості населення - начхати на співвідношення. На обличчях людей - посмішки й немає ніякого стресу.

Мабуть, посмішки - це вже нервове. Особливо на тлі інфляції, яка, за даними російського уряду, у першому півріччі трималася на рівні 4 відсотків. Скільки ж було насправді - росіяни оцінили власним гаманцем. У мережі можна знайти чимало думок громадян країни-агресорки, про економічну ситуацію у рф. І більшості - не до сміху.

Цены растут неимоверно! Я бы вообще не хотел рассуждать на эту тему, по поводу нашего правительства.

Ілля Несходовський, економічний експерт:

Інфляція буде. Тому що вони там нормалізують, максимум, як на мене, до 95 рублів за долар. Але це набагато більше, ніж раніше, оскільки частина імпортних товарів достатньо велика, відповідно, будуть зростати ціни на прямі імпортні товари, комплектуючі, сировину. І це призведе до того, що інфляція буде розкручуватися.

А ще росіяни обовязково відчують дефіцит робочих рук. У російських спілках нацменшин констатують відтік працівників, що приїздили у росію на заробітки. Їм просто не вигідно працювати за зарплату у рублях.