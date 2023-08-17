Як зросте мінімальна зарплата з 1 січня 2024 року [ Редагувати ]
В українському уряді оприлюднили прогноз мінімальної заробітної плати на 2024-2026 роки. Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Відомство пропонує з 1 січня наступного року передбачити у проєкті Держбюджету-2024 розмір мінімальної зарплати у більш ніж 7 тис. грн.
Прогнозний розмір "мінімалки":
- із січня 2024 року - 7,1 тис. грн;
- із липня 2024 року - 8 тис. грн;
- із січня 2025 року - 8,37 тис. грн;
- із січня 2026 року - 8,95 тис. грн.
Прогнозний посадовий оклад працівників першого тарифного розряду "Єдиної тарифної сітки":
- із січня 2024 року - 3,19 тис. грн;
- із липня 2024 року - 3,6 тис. грн;
- із січня 2025 року - 3,76 тис. грн;
- із січня 2026 року - 4,03 тис. грн.
Окрім того, Мінфін навів прогнозовані показники прожиткового мінімуму - для працездатних осіб пропонують встановити на рівні 3028 грн на весь 2024 рік.
Зазначається, що індексація грошових доходів здійснюватиметься в рамках фонду оплати праці працівників-бюджетників на 2024 рік відповідно до закону № 1282-ХІІ від 03 липня 1991 "Про індексацію грошових доходів населення".
Встановлення індексу споживчих цін для індексації доходів населення здійснюватиметься наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня наступного року.
У 2023 році мінімальна зарплата в країні становить 6,7 тис. грн.
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