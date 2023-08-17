В українському уряді оприлюднили прогноз мінімальної заробітної плати на 2024-2026 роки. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Відомство пропонує з 1 січня наступного року передбачити у проєкті Держбюджету-2024 розмір мінімальної зарплати у більш ніж 7 тис. грн.

Прогнозний розмір "мінімалки":

із січня 2024 року - 7,1 тис. грн;

із липня 2024 року - 8 тис. грн;

із січня 2025 року - 8,37 тис. грн;

із січня 2026 року - 8,95 тис. грн.

Прогнозний посадовий оклад працівників першого тарифного розряду "Єдиної тарифної сітки":

із січня 2024 року - 3,19 тис. грн;

із липня 2024 року - 3,6 тис. грн;

із січня 2025 року - 3,76 тис. грн;

із січня 2026 року - 4,03 тис. грн.

Окрім того, Мінфін навів прогнозовані показники прожиткового мінімуму - для працездатних осіб пропонують встановити на рівні 3028 грн на весь 2024 рік.

Зазначається, що індексація грошових доходів здійснюватиметься в рамках фонду оплати праці працівників-бюджетників на 2024 рік відповідно до закону № 1282-ХІІ від 03 липня 1991 "Про індексацію грошових доходів населення".

Встановлення індексу споживчих цін для індексації доходів населення здійснюватиметься наростаючим підсумком, починаючи з 1 січня наступного року.

У 2023 році мінімальна зарплата в країні становить 6,7 тис. грн.