Буковинський вінок з ковилою внесли до Нацпереліку культурної спадщини [ Редагувати ]
Буковинський вінок з ковилою внесли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини. Цей унікальний елемент строю буковинських жінок, відображав статус, характер і стиль життя наших предків. Як повертали із забуття унікальну традицію - дивіться далі.
Три століття поспіль у рівнинних буковинських селах цей вінок прикрашав голову нареченої, у ньому зустрічали цісаря та одягали на інші урочистості.
Проте в 40-х роках минулого століття на Буковину прийшли "совєти".
Галина Українець, директорка етногалереї:
Мене мама часто заставала біля цієї фотографії. Мене дивував ця ковила, я не могла знайти, і тільки десь на початку 80-х дізналась, що це таке. Це була заборона, тому що прийшли "совєти". І це було не модно, і це було вкрай небезпечно. Те, що для нас миле, красиве, треба було знести з лиця землі, щоб не було сліду.
Урочистий вінок з ковилою розповідав про статусність і був предметом розкоші.
Саме трава ковила була в статусних і багатих родинах. Або в тих людей, які мали зо три-чотири фальчі поля, це зо три-чотири гектари.
Попри заборони радянської влади, в деяких буковинських селах безперервно зберігали живу традицію. Важко працюючи на землі, люди примудрялися шити, гаптувати, купувати й навіть колекціонувати традиційне вбрання. Наречену прикрашали з особливою пошаною, і ковила в урочистому вінку символізує непорочність і свободу.
Пані Галина вже третій рік створює репліки вінків з ковилою.
Дійсно, відчувається дух свободи, тому що там гілочка ковилу. Буковинці не клали що-небудь. Це є різновид пшениці, хліба, це злакові.
Іванна Стеф'юк, завідувачка науково-методичного кабінету дослідження традиційної культури Буковинського центру культури й мистецтва:
Він завжди буде вивищувати свою власницю. Він додає величі самій осанці дівчині, це надзвичайно красиво. Символізує дівочий цвіт, найпишнішу, мабуть, кульмінацію дівоцтва, яка і припадає на період дівування.
За старовинними світлинами майстрині в буковинських селах і тепер роблять копії урочистих вінків, ретельно наслідуючи традицію. Кода, кодина, павун - назви у кожному селі різні, як і вигляд віночка. Головні елементи - незмінні, багато бісеру, леліток, пацьорок та штучних квітів.
Обов'язково є золота стрічка. Тут квіти ми оздоблюємо зверху, а сюди ми пришиваємо ковилу. Це дуже важкий процес, тому що ковила дуже тонесенька, дуже ламка в роботі, треба дуже бережно з нею працювати.
У таких головних уборах нині виступають фольклорні колективи, а ще їх одягають на традиційні весілля наречена та її дружки.
Іванна Стеф'юк, завідувачка кабінету дослідження традиційної культури Буковинського центру культури й мистецтва:
Внесення до Національного переліку передбачає цикл охоронних заходів. Тобто, громади-носії, разом із майстрами, спільно з усіма, кому близька ця традиція - всі зусилля мають консолідуватися, аби зберегти живу традицію. Не музеєфіковану, не в законсервованому вигляді.
Урочистий вінок став ще одним етнографічним маркером, за яким Буковину впізнаватимуть серед розмаїття української культури.
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