Перше цивільне судно пройшло через новий гумкоридор: експерт розповів подробиці [ Редагувати ]
Капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України, стратегічний експерт компанії "Соната" Андрій Риженко в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заявив, як перше судно пройшло через новий гумкоридор.
"Це новий маршрут, який був зараз визначений. Він проходить, фактично, на 100 відсотків в межах, спочатку України, потім Румунії, Болгарії та Туреччини. Завдяки цьому російська федерація не наважується застосовувати ситу, особливо біля вод Болгарії, Румунії та Туреччини - це країни НАТО. Ми расотили систему ППО, забезпечили мінну безпеку, і бачимо, що перший приклад був вдалий і це судно проходить до протоки Босфор. Це позитивна подія. Можливо інші суда, теж можуть використовувати інший маршрут. Фактично - це дорога життя і думаю, що буде позитивно сприяти", - каже експерт.
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