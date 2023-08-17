Капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України, стратегічний експерт компанії "Соната" Андрій Риженко в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заявив, як перше судно пройшло через новий гумкоридор.

"Це новий маршрут, який був зараз визначений. Він проходить, фактично, на 100 відсотків в межах, спочатку України, потім Румунії, Болгарії та Туреччини. Завдяки цьому російська федерація не наважується застосовувати ситу, особливо біля вод Болгарії, Румунії та Туреччини - це країни НАТО. Ми расотили систему ППО, забезпечили мінну безпеку, і бачимо, що перший приклад був вдалий і це судно проходить до протоки Босфор. Це позитивна подія. Можливо інші суда, теж можуть використовувати інший маршрут. Фактично - це дорога життя і думаю, що буде позитивно сприяти", - каже експерт.