Костянтин Дрожаніков війну зустрів двічі. Вперше у 2014-му. Тоді довелося тікати з родиною з Луганська. А вдруге війна застала його на фронті - в Міловому. Історію бійця розповість Євген Соломін.

Пробачте, просто доводиться переживати це ще раз. Просто тоді не знали, що так буде.

Костянтин болісно згадує перші хвилини великої війни в прикордонному луганському селищі Міловому. Кордон проходив по вулиці Дружби народів. З одного боку дороги - Україна, з іншого - росія. ДРГ окупантів о третій ранку 24 лютого перейшли межу та вбили першого українського солдата.

Далі з "Градів" рашисти знищили відділ прикордонної служби та поліцію.

Костянтин Дрожаніков, прикордонник Луганського прикордонного загону:

На той час в Мілове заїхала колона танків - близько 30. Почали стріляти. Зруйнували будинок одного з військовослужбовців. І зайшли з Городище. Виходить на нас з двох сторін почали надходити.

Прикордонники та поліція на цьому напрямку були фактично єдиними збройними формуванням, які намагалися чинити опір. З росії ж сунула орда. Наші бійці спершу відступили до Біловодська, потім до Старобільська.

Щоб ви розуміли по Україні випустили 78 ракет, по нас прилетіло 48 і 18. З нас там зробили решето. Машини всі постраждали. З людьми, слава Богу, все добре!

Далі були бої за Кремінну, Шандриголове, Лиман, Святогірськ.

Росіяни гатили з усього, що могло стріляти. Не розбиралися - цивільний рухається транспорт чи військовий.

Костянтин Дрожаніков, прикордонник Луганського прикордонного загону:

Паралельна дорога була: ця асфальтована на Лиман, а ця - паралельно. Багато машин приїжджали без коліс. Багато врятували життів броньовані авто. Коли їде водій, а в нього снаряд стирчить - скло стримало.

Те, що трапилося з перших хвилин повномасштабного вторгнення до травня, коли прикордонник потрапив у шпиталь, Костянтин називає найважчим випробуванням у житті. Неодноразово прощався із життям.

Костянтин Дрожаніков, прикордонник Луганського прикордонного загону:

Разів 15 якось Бог рятував. Просто чи розривалося рядом, чи обстрілювали, чи там просто уходили, а там все рівняли з землею. Страшно не було загинути. Я був готовий до цього. Страшно було залишити свою сім'ю.

Було ще одне диво - вагітна дружина Костянтина з маленькою дитиною на руках змогла вирватися з охопленого війною Мілового. Ще за 4 місяці родина возз'єдналась у Львові, де прикордонник перебував на лікуванні. Зараз у чоловіка вже двоє малят і непохитна віра у те, що зможе повернутися додому, де не залишиться і сліду від рашистів.