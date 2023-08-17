Двічі зустрів війну: історія прикордонника [ Редагувати ]
Костянтин Дрожаніков війну зустрів двічі. Вперше у 2014-му. Тоді довелося тікати з родиною з Луганська. А вдруге війна застала його на фронті - в Міловому. Історію бійця розповість Євген Соломін.
Пробачте, просто доводиться переживати це ще раз. Просто тоді не знали, що так буде.
Костянтин болісно згадує перші хвилини великої війни в прикордонному луганському селищі Міловому. Кордон проходив по вулиці Дружби народів. З одного боку дороги - Україна, з іншого - росія. ДРГ окупантів о третій ранку 24 лютого перейшли межу та вбили першого українського солдата.
Далі з "Градів" рашисти знищили відділ прикордонної служби та поліцію.
Костянтин Дрожаніков, прикордонник Луганського прикордонного загону:
На той час в Мілове заїхала колона танків - близько 30. Почали стріляти. Зруйнували будинок одного з військовослужбовців. І зайшли з Городище. Виходить на нас з двох сторін почали надходити.
Прикордонники та поліція на цьому напрямку були фактично єдиними збройними формуванням, які намагалися чинити опір. З росії ж сунула орда. Наші бійці спершу відступили до Біловодська, потім до Старобільська.
Щоб ви розуміли по Україні випустили 78 ракет, по нас прилетіло 48 і 18. З нас там зробили решето. Машини всі постраждали. З людьми, слава Богу, все добре!
Далі були бої за Кремінну, Шандриголове, Лиман, Святогірськ.
Росіяни гатили з усього, що могло стріляти. Не розбиралися - цивільний рухається транспорт чи військовий.
Костянтин Дрожаніков, прикордонник Луганського прикордонного загону:
Паралельна дорога була: ця асфальтована на Лиман, а ця - паралельно. Багато машин приїжджали без коліс. Багато врятували життів броньовані авто. Коли їде водій, а в нього снаряд стирчить - скло стримало.
Те, що трапилося з перших хвилин повномасштабного вторгнення до травня, коли прикордонник потрапив у шпиталь, Костянтин називає найважчим випробуванням у житті. Неодноразово прощався із життям.
Костянтин Дрожаніков, прикордонник Луганського прикордонного загону:
Разів 15 якось Бог рятував. Просто чи розривалося рядом, чи обстрілювали, чи там просто уходили, а там все рівняли з землею. Страшно не було загинути. Я був готовий до цього. Страшно було залишити свою сім'ю.
Було ще одне диво - вагітна дружина Костянтина з маленькою дитиною на руках змогла вирватися з охопленого війною Мілового. Ще за 4 місяці родина возз'єдналась у Львові, де прикордонник перебував на лікуванні. Зараз у чоловіка вже двоє малят і непохитна віра у те, що зможе повернутися додому, де не залишиться і сліду від рашистів.
Я впевнений у цьому! Я впевнений, що це буде. Але треба трохи зачекати.
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