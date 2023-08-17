У Харкові волонтери рятують собак від війни [ Редагувати ]
У Харкові волонтери рятують собак, яких привозять із зони бойових дій. Тварин доправляють до притулків, оперують і виходжують. Далі історію про людей з великим серцем, для яких важливе кожне життя.
Пса на кличку Рекс з металевою конструкцією на лапі виводять на прогулянку. Він переніс 2 операції після подвійного перелому зі зміщенням. Нині Рекс іще потребує щоденних ін'єкцій та перев'язок. Але, кульгаючи, вже намагається бігати.
Сергій Старіков, ветеринарний лікар:
У собаки є інстинкти, їй все одно і треба бігати, і треба там погратись. Все, як звичайна собака, вона не розуміє, що там ще щось не так, для неї - вона повністю здорова, тільки в неї є якась залізяка, яка її заважає. І все.
Рекс пережив окупацію Балаклії. А потім разом із хазяїном опинився на фронті. Й уже звідти його екстрено евакуювали.
Єлизавета Литвиненко, начальниця відділу прилаштування тварин та надання послуг населенню КП "Центр поводження з тваринами":
Трапилось нещастя, він потрапив під важку техніку, під колеса. Було 2 операції у неї, зараз вона у нас на реабілітації.
У притулку Рекс одужує і чекає на повернення свого хазяїна з фронту. Та з підопічними зоопритулку трапляються і неймовірні історії, коли під час евакуації тварини, відчуваючи небезпеку, самі будь-що намагаються виїхати з людьми.
Єлизавета Литвиненко, начальниця відділу прилаштування тварин та надання послуг населенню КП "Центр поводження з тваринами":
До нас потрапили дві собаки, а хотіли військові вивезти одну, але інша собака залізла, сама до них в машину, і вони не могли її вигнати просто. Він каже: вибачте, ми домовлялись з вами на одну собаку, але веземо дві. Ми: окей, привозьте! І господар знайшовся, і як виявилось, ці тварини з однієї родини.
А це - Норман, переселенець із Куп'янська. Хазяї відмовлялися без нього виїжджати з прифронтової зони.
Єлизавета Литвиненко, начальниця відділу прилаштування тварин та надання послуг населенню КП "Центр поводження з тваринами":
І тому до нас зателефонували волонтери, і сказали, що виручайте, бо люди відмовляються їхати без нього. І ми сказали: звичайно привозьте. Господарі приїжджають до нього, провідують його або раз на тиждень, або два рази на тиждень. Провідують його, вигулюють його, спілкуються з ним. Поки що нема можливості, бо вони мешкають у тимчасовому розміщенні.
Великих собак прилаштувати особливо важко, кажуть в притулку. В орендовані квартири чотирилапих беруть неохоче. Тож поки власники тварин не знайдуть собі відповідне житло, пси живуть тут. А ще три десятки тварин щомісяця випускають на харківські вулиці. Однак за певних умов.
Єлизавета Литвиненко, начальниця відділу прилаштування тварин та надання послуг населенню КП "Центр поводження з тваринами":
Під опіку харків'ян. Кожен харків'янин може прийти до нас, вибрати собі тварину, ми ставимо кліпсу, щепимо від сказу, направляємо її до опікуна, підписуємо договір з людиною, що вона зобов'язується піклуватися про неї, і тоді вже тварина під опікою.
Часто за великими собаками сюди приходять люди, які повертаються на деокуповані території. Та майже чотириста собак і вісімдесят кішок іще чекають на нових господарів.
по темі
На Херсонщині триває відбудова населених пунктів, зруйнованих внаслідок російської агресії. Під патронатом Дніпропетровщини - Бобровий Кут, Ольгине та Старосілля. Коли там будівельники планують завершити роботи? І чи повертаються у відремонтовані домівки вже місцеві жителі?
Бої за Куп'янськ. Росіяни кидають на штурм міста загони в'язнів. Ситуація в регіоні напружена і складна. З Куп'янського району евакуйовують місцеве населення. Людей вивозять автобусами. Хоча залишаються й ті, хто категорично відмовляється їхати.
Потужна підтримка, без якої важко уявити перемогу. Одяг і продукти, військове обладнання та амуніція - усе це тисячі бійців на передовій отримують від волонтерів. Наш наступний сюжет із Київщини, де пройшов благодійний ярмарок.
Вони мріяли об'їхати весь світ зі своїми піснями. Російські терористи під час ракетного обстрілу спального району Запоріжжя вбили Крістіну Спіцину та Світлану Сімейкіну. З рідними та близькими загиблих музиканток поспілкувалися наші журналісти
Так гуманітарка розподіляється більш ефективно, і люди відчувають себе гідно. Як це працює?