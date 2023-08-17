У Харкові волонтери рятують собак, яких привозять із зони бойових дій. Тварин доправляють до притулків, оперують і виходжують. Далі історію про людей з великим серцем, для яких важливе кожне життя.

Пса на кличку Рекс з металевою конструкцією на лапі виводять на прогулянку. Він переніс 2 операції після подвійного перелому зі зміщенням. Нині Рекс іще потребує щоденних ін'єкцій та перев'язок. Але, кульгаючи, вже намагається бігати.

Сергій Старіков, ветеринарний лікар:

У собаки є інстинкти, їй все одно і треба бігати, і треба там погратись. Все, як звичайна собака, вона не розуміє, що там ще щось не так, для неї - вона повністю здорова, тільки в неї є якась залізяка, яка її заважає. І все.

Рекс пережив окупацію Балаклії. А потім разом із хазяїном опинився на фронті. Й уже звідти його екстрено евакуювали.

Єлизавета Литвиненко, начальниця відділу прилаштування тварин та надання послуг населенню КП "Центр поводження з тваринами":

Трапилось нещастя, він потрапив під важку техніку, під колеса. Було 2 операції у неї, зараз вона у нас на реабілітації.

У притулку Рекс одужує і чекає на повернення свого хазяїна з фронту. Та з підопічними зоопритулку трапляються і неймовірні історії, коли під час евакуації тварини, відчуваючи небезпеку, самі будь-що намагаються виїхати з людьми.

Єлизавета Литвиненко, начальниця відділу прилаштування тварин та надання послуг населенню КП "Центр поводження з тваринами":

До нас потрапили дві собаки, а хотіли військові вивезти одну, але інша собака залізла, сама до них в машину, і вони не могли її вигнати просто. Він каже: вибачте, ми домовлялись з вами на одну собаку, але веземо дві. Ми: окей, привозьте! І господар знайшовся, і як виявилось, ці тварини з однієї родини.

А це - Норман, переселенець із Куп'янська. Хазяї відмовлялися без нього виїжджати з прифронтової зони.

Єлизавета Литвиненко, начальниця відділу прилаштування тварин та надання послуг населенню КП "Центр поводження з тваринами":

І тому до нас зателефонували волонтери, і сказали, що виручайте, бо люди відмовляються їхати без нього. І ми сказали: звичайно привозьте. Господарі приїжджають до нього, провідують його або раз на тиждень, або два рази на тиждень. Провідують його, вигулюють його, спілкуються з ним. Поки що нема можливості, бо вони мешкають у тимчасовому розміщенні.

Великих собак прилаштувати особливо важко, кажуть в притулку. В орендовані квартири чотирилапих беруть неохоче. Тож поки власники тварин не знайдуть собі відповідне житло, пси живуть тут. А ще три десятки тварин щомісяця випускають на харківські вулиці. Однак за певних умов.

Єлизавета Литвиненко, начальниця відділу прилаштування тварин та надання послуг населенню КП "Центр поводження з тваринами":

Під опіку харків'ян. Кожен харків'янин може прийти до нас, вибрати собі тварину, ми ставимо кліпсу, щепимо від сказу, направляємо її до опікуна, підписуємо договір з людиною, що вона зобов'язується піклуватися про неї, і тоді вже тварина під опікою.

Часто за великими собаками сюди приходять люди, які повертаються на деокуповані території. Та майже чотириста собак і вісімдесят кішок іще чекають на нових господарів.