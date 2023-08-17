Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що регламентує відбір суддів Конституційного суду.

"Щойно підписав один із ключових законів, які Україні необхідні для відкриття переговорів із Євросоюзом про вступ нашої держави. Відкриття переговорів – уже цього року. Закон, який гарантує прозорий, професійний і доброчесний відбір суддів Конституційного Суду", - зазначив Зеленський.

За його словами, з ухваленням цього закону наша держава стала ще на крок ближче до вступу до Євросоюзу.

Нагадаємо, ще 2022 року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Після цього перед нашою країною було поставлено низку умов для членства.