На Волині тривають роботи з посилення кордону [ Редагувати ]
На Волині нині тривають роботи з посилення кордону. Наші захисники облаштовують нові оборонні позиції, споруджують інженерні загородження. За процесом стежить командування Об'єднаних сил ЗСУ. Далі - наш матеріал.
Командувач Об'єднаних сил ЗСУ проводить інспекцію позицій наших захисників на Волинському напрямку. Увага прикута до кожної дрібниці.
Оця трава буде заважати. Ви ж якщо пригинаєтеся, то не видно. Згодні зі мною? - Так. - Відповідно треба все почистити. - Вона ще добре маскує. - З одного боку так, але сектор має бути розчищений.
Волинська область межує з республікою білорусь, тож командирам нині поставлено завдання - зміцнити оборону на цьому напрямку.
Тут стережуть кордон воїни, які вже мають бойовий досвід.
- Спочатку були в Києві, їздили в сторону Ірпеня. - Кремінна, Білогорівка, Дружба, Торське… Та багато, де...
Сергій Наєв планує незабаром знову відвідати позиції на Волинському напрямку, аби переконатися, що оборону тут облаштовано на найвищому рівні.
Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України:
Для вас одне прохання - зробити все по-військовому, поправити окремі елементи. І друге, щоб ви були живими й здоровими, коли ми будемо святкувати перемогу.
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