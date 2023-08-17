Тут стережуть кордон воїни, які вже мають бойовий досвід.

На Волині нині тривають роботи з посилення кордону. Наші захисники облаштовують нові оборонні позиції, споруджують інженерні загородження. За процесом стежить командування Об'єднаних сил ЗСУ. Далі - наш матеріал.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ проводить інспекцію позицій наших захисників на Волинському напрямку. Увага прикута до кожної дрібниці.

Оця трава буде заважати. Ви ж якщо пригинаєтеся, то не видно. Згодні зі мною? - Так. - Відповідно треба все почистити. - Вона ще добре маскує. - З одного боку так, але сектор має бути розчищений.

Волинська область межує з республікою білорусь, тож командирам нині поставлено завдання - зміцнити оборону на цьому напрямку.

Тут стережуть кордон воїни, які вже мають бойовий досвід.

- Спочатку були в Києві, їздили в сторону Ірпеня. - Кремінна, Білогорівка, Дружба, Торське… Та багато, де...

Сергій Наєв планує незабаром знову відвідати позиції на Волинському напрямку, аби переконатися, що оборону тут облаштовано на найвищому рівні.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил Збройних сил України: