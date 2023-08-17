Щоб переобладнати автівку, знадобилося два місяці та чимала сума, яку зібрали підприємці Хмельниччини.

Волонтери Хмельниччини разом із медиками облаштували стоматкабінет на колесах. І працюватиме він зоні бойових дій. Тут є все необхідне, щоб надати невідкладну допомогу. А бригади стоматологів працюватимуть вахтовим методом, у різних бойових підрозділах. Докладніше - у сюжеті.

З першого погляду - звичайний транспорт, проте в середині ховається справжній стоматкабінет.

Ярослав Ясниський, волонтер:

Крісло з Голандії, доставила його Хмельницька ОВА. Додатково було поставлено генератор, бак для води на 200 літрів, кондиціонер, холодильник, сухожар, тепла вода, тобто бойлер. Все необхідне.

Щоб переобладнати автівку, знадобилося два місяці та чимала сума, яку зібрали підприємці Хмельниччини.

Віталій Савчук, волонтер:

Швидко зорганізувалися і зібрали необхідну суму. Сума цього проєкту понад 300 тисяч гривень.

Мерседес потребував капітального ремонту.

А стоматологічне обладнання потрібно було надійно закріпити - для транспортування і роботи на передовій. Адже лікувати зуби бійцям на лінії фронту - завдання надважливе.

Сергій Тюрін, перший заступник голови Хмельницької обласної військової адміністрації:

Ця ідея виникла під час однієї із поїздок на передову до наших хлопців. Для нас це не нова практика, ми вже зі стоматологами працювали для надання стоматдопомоги бійцям, які знаходяться на передовій. Саме від Хмельниччини такий стоматкабінет перший.

Перед першим "бойовим" виїздом фахівці все ретельно перевіряють.

Матеріали для лікування воїнів забезпечать самі стоматологи.

Вадим Пархолуп, лікар-стоматолог:

Зняти зубний біль, поставити пломбу, видалити зуби, загалом ця машина повністю готова.

У медбригадах, які працюватимуть вахтовим методом, буде терапевт і хірург. Перший пересувний стоматкабінет з Хмельниччини вже відправили на передову.