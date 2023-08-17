Машин для військових - багато не буває, кажуть воїни.

Спортсмени продовжують тримати не лише спортивний, а й гуманітарний фронт! Футбольний клуб "Динамо" (Київ) передав для потреб наших захисників партію автомобілів.

Це - і медичний транспорт, і позашляховики. Загалом - п'ять машин. На передовій колісна техніка часто виходить із ладу через складні умови використання. Тож машин для військових - багато не буває, кажуть воїни. Нова партія авто допоможе виконувати цілий спектр бойових завдань.

Максим Радуцький, директор з розвитку ФК "Динамо" (Київ):

Якщо раніше ми на свій власний розсуд привозили позашляховики, оскільки ми розуміли, що це необхідно, то тепер футбольний клуб "Динамо" (Київ) та Фонд братів Суркіс отримує запити, які саме типи автомобілів потрібені як найшвидше. Цього разу ми підготували автомобілі під різні задачі. Це є швидка допомога повнопривідна, укомплектована дефібриляторами, глюкометрами, медикаментами, тобто вона вже готова надавати медичну допомогу. Найголовніше - вона повністю автономна, тому що ми на неї встановили сонячні батареї.

Владислав Мартинюк, військовослужбовець Збройних сил України: