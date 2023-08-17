У Києві сирійський поет презентував збірку "Дзеркала відсутності" [ Редагувати ]
«Дзеркала відсутності». Збірку поезій із такою назвою у Києві презентував сирійський поет, дисидент Фараж Ахмад Байракдар. Поезії - трагічні та водночас життєствердні. Автор наполягає: вони співзвучні тому, що зараз відчувають мільйони українців.
Він приїхав до Києва, аби своєю творчістю підтримати українців. Переконаний: його поезії будуть зрозумілі народу, який нині змушений жити в умовах війни.
Фараж Ахмад Байракдар - поет:
Я приїхав висловити солідарність народу, який страждає, так само як і народ Сирії. Адже і в Сирії, і в Україні - путін воює проти народу.
Фараж Ахмад Байракдар розповідає: 1987-го року він був заарештований сирійськими спецслужбами. Його підозрювали в опозиційній діяльності, у Сирії тоді це вважалося злочином. Цикл поезій "Дзеркала відсутності" автор створив саме під час ув'язнення.
Фараж Ахмад Байракдар - поет:
Ці вірші я писав протягом 3-х років. Сьогодні я читаю обране. Те, що, на мою думку, немов дзеркало, відображає мою присутність тут серед вас.
Аби слова поета, написані сирійською мовою, були зрозумілі київській публіці - лунає синхронний переклад.
Тетяна - жителька Києва:
Наскільки я розумію, це опозиційний автор, який перебував в ув'язнені, і людина, яка пережила схожий досвід, звичайно, переживання торкаються.
Катя - жителька Києва:
Це все пов'язано, кожен може знайти щось своє. Релевантний для себе коментар з цієї історії.
Віолончель, гуцульська скрипка, флейти. Вірші сирійського поета лунають під музичний супровід. Це створює особливу атмосферу вечора, наповненого поезією.
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