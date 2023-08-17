Попри війну і непросту роботу, поліцейські у Запоріжжі організовують для дітей екотолоки та допомагають безпритульним тваринам. А ще встигають займатися спортом та творчістю. Подробиці - у наступному сюжеті.

Виглядають з вольєрів, махають хвостами та голосно гавкають. Так вихованці одного із запорізьких зоопритулків зустрічають гостей. Цього разу до них завітали учасники дитячого руху "Байда" та поліцейські. З собою привезли корми для тварин.

Ілля, учасник дитячого руху "Байда":

Мені подобається те, що вони граються часто так, не як коти оці. Я граю з ними. Вони мені як люди.

Нині у притулку з півтисячі чотирилапих. Волонтери розповіли їхні історії та провели невеличку екскурсію. Тут є тварини, які травмувалися на вулиці чи стали жертвами жорстокого ставлення. Також є собаки, яких вивезли із зони бойових дій. Ось цього шатена на прізвисько Оріх привезли із прифронтового Оріхова.

Олександра Жулінська, волонтерка:

Він потрапив до нас після артобстрілу, його зачепило, і в нього була відкрита рана на грудній клітині, і ми могли бачити серце його. Більшість з них потрапляють у стані контузії та страху.

Діти вивели тварин на прогулянку. Адріана вигулює на повідку добру та слухняну Дейзі. Після такої екскурсії дівчина впевнена, це її не остання поїздка до прихистку.

Адріана, учасниця дитячого руху "Байда":

Дуже сподобалось, я навіть думаю, що найближчим часом я іще прийду одна сюда. Мені подобається собакам допомагати, і взагалі тварин я люблю і хочеться їм якось допомогти.

І такі візити до візити до зоопритулку дійсно потрібні, кажуть волонтери.

Олександра Жулінська, волонтерка:

Будь-які відвідувачі дуже потрібні притулку, адже собаки насамперед знаходяться у вольєрах, і їм потрібна людська увага, їм потрібні такі прогулянки. Вони не перестають любити людей, не перестають довіряти людям, і так само це допомагає знайти для них нових друзів або навіть дім.

Допомога зоопритулку - не єдине, чим займаються учасники дитячого руху. Нещодавно "байдівці" разом із поліцейськими організували толоку. Озброївшись рукавицями, прибрали галявину поблизу пляжу. За пів години назбирали з півдесятка пакетів зі сміттям.

Надія, учасниця дитячого руху "Байда":

Зазвичай, це були гілки, але були й обгортки від цукерок якісь, якісь баклажки, тобто люди не дуже розуміють, що треба піклуватись про екологію, я дуже хочу донести це до людей.

Дитячий рух "Байда" з'явився у Запоріжжі два місяці тому. Його започаткували правоохоронці разом із громадами та місцевою владою.

Артем Кисько, начальник ГУ НПУ в Запорізькій області:

Така ідея і таке бажання, щоб наші діти, вони не були самі по собі, щоб ми в них вкладали те, що ми вже розуміємо, той досвід, який ми отримали. І для того, щоб виховувати їх в правильному ставленні один до одного, до старших, до молодших, до країни, до державності.

Нині рух об'єднує з півсотні дітей до 17 років. Разом вони проводять різні корисні акції, займаються спортом і творчістю.

Юлія Парнюк, голова громадської організації "Байда":

У них є психологічні заняття, з психологічного розвантаження, терапія, арттерапія, засоби метафоричних карт. Вони урізноманітнюють своє дозвілля своїми талантами.

Олена Цегельна, керівниця дитячого руху "Байда":

Цей рух дає змогу дітям розвиватися, розвивати саме свої таланти та інтереси, співпраця з поліцією. У нас є статут, програма. В програмі у нас не тільки співпраця з поліцією, але і з багато іншими службами, тобто ми розвиваємо в різних аспектах наших дітей.

Самі діти кажуть, для них це ще і можливість знайти нових друзів. А дехто з юних "байдівців" вже точно вирішив: в майбутньому стати поліцейським.