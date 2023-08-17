На Луганщині ворог намагається посунути нашу оборону. Втім, безуспішно - звітують в ЗСУ. Важкі бої точаться й на Донеччині. Поки ворог стягує на Бахмутський напрямок додаткові сили, наші воїни крок за кроком визволяють українську землю. Південніше Врожайного, за даними Генштабу, українські оборонці мали успіх, і нині закріплюються там на рубежах. Останні новини зі сходу - в огляді моїх колег.

Важкі бої точаться під Кремінною. Це кадри прикордонників із Серебрянського лісництва. Там ворог активізувався. Щільні артобстріли та руйнівні авіаудари. І так щодня…

Позивний "Колдун", прикордонник:

Дуже велика небезпека, тому що осколками може засікти, якшо вчасно не зреагувати.

Прикордонники разом з іншими українськими підрозділами відбивають атаки.

Кажуть, цілей не бракує.

Позивний "Алладін", прикордонник:

Коли отримуємо завдання, тобто координати нам скидують наші керівники за допомогою аеророзвідки, то ми по тих координатах починаємо відпрацьовувати. Найчастіше, якшо приїжджає якась машина з перезмінкою москалів, то вони вивантажуються, і по піхоті починаємо працювати.

Напередодні ворог завдав авіаударів в районах Невського та Білогорівки. На Куп'янському напрямку - наша піхота відбиває атаки росіян.

Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:

Те, шо вони витримують, те, що вони виносять, те, шо вони бачать - словами інколи неможливо описати. Люди забувають, шо піхота веде контактні бої. Це може бути від 50 атак на 10 метрах з противником. На піхоту падає дуже тяжка задача. Фізично, морально.

Щільність ворожих обстрілів тут - щодві хвилини.

Та попри це, воїни міцно тримають позиції. Хоч і ціна за це величезна.

Олександр, воїн 14 ОМБР ім. княза Романа Великого:

Хлопці тут живуть… Ці дерева не самі попадали. Це - обстріли з артилерії, мінометів. І авіаудари. Хлопці, дійсно, витримують. Титани. Справжні титани! Не боїться тільки хвора людина. Але попри цей страх хлопці здатні виконувати й виконують свої завдання.

Оборонці готові на все заради таких митей. Урожайне на Донеччині - знову під українським прапором!

Олег, військовослужбовець Збройних сил України:

В Урожайному ми спалили позавчора буквально евакуацію.

Нині наші воїни оглядають позиції росіян.

Залазиш в окоп, а в окопе они понакапывали дырочек, как муравьи….

Але найголовніше - це росіян не врятувало.

Антон, військовослужбовець Збройних сил України:

Извините, я никогда не служил. Я - шеф-повар. И мне все равно,кто на той стороне. Мне главное, чтоб они быстро бежали…

Хто бігає повільно - залишаються добривом в українській землі. Це кадри третьої штурмової з Бахмутського напрямку. Наші бійці викурюють ворога.

У Кліщіївці оборонці зачищають будівлі.

На Бахмутському напрямку рашисти намагалися наступати в районі Богданівки. Безуспішно. А вранці наші воїни вдало приземлили ворожий вертоліт.

Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України:

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. На Авдіївському напрямку наші захисники під щільним вогнем авіації та артилерії противника продовжують стримувати наступ російських військ в районі Авдіївки.

Триває евакуація із прифронтових територій. Напередодні екіпаж "Білих Янголів" вивіз із селища Залізне матір із двома дітьми.

Ще одну родину евакуювали із Північного.

Катерина Сабірова, старший інспектор відділу комунікацій ГУ НПУ в Донецькій обл.:

Шлях - дуже небезпечний. Якшо раніше ми їхали до Торецька на звичайному автомобілі, то зараз туди шлях простягається тільки на броньованому авто.

Ганнуся із батьком та рідними до останнього лишалися під ворожими обстрілами.

Дорогою дівчинка ділиться жахливими спогадами останніх днів.

Самолеты летали. Прилетели в дом другой, там еще стекла вылетели….

Родину довезли до шелтера у Краматорську. Вже там Ганнуся ділиться із рятівниками секретом: коли було страшно - співала.

Заради таких митей "Білі янголи" і ризикують життям. З найгарячіших точок Донеччини поліцейські вивезли вже понад півтисячі дітей.