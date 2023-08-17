Люди, в чиї оселі тоді поцілили російські ракети, розгублені й досі.

Річниця масштабного ракетного удару по Харкову. Рік тому російська армія поцілила у місті по двох гуртожитках та будинку. Тоді загинули 25 людей, з-поміж них - одна дитина. Ще чотири десятки були поранені, сотні залишилися без даху над головами. Як за рік змінилося життя постраждалих? Розкажуть мої колеги.

Рік тому затишну квартиру Вікторії Басової знищила російська ракета.

Вікна, стіна, двері, меблі… Усе.

Це відео річної давнини, яке жінка зберігає у телефоні.

Тут мала спала.

8-річна онука Вікторії тоді вціліла дивом. Матрац та простирадло на її ліжку геть посічені уламками, а дитина відбулася подряпинами. Вікна квартири Вікторії виходять на фасад гуртожитка, що став ціллю рашистів. Завали там розбирали кілька діб, виймаючи, інколи по фрагментах, тіла загиблих.

Людмила Шарапова тоді допомагала рятувальникам упізнавати тіла. Жінка й сама постраждала того вечора.

Мене чоловік витягнув, мені кухнею привалило ноги, а чоловік у кімнаті лежав, спав, йому вночі треба було на роботу, він не дуже постраждав.

А Василь Макаренко через кремлівський теракт втратив дружину.

Я її відкопав, втрьох не могли підняти, коли рятувальники приїхали, вона ще жива була, а коли її у швидку поклали, то, певно, у швидкій вона померла.

Вадим Решетников готував на кухні. Пам'ятає, як приліг відпочити. Що сталося далі - збагнув не відразу.

І бахнуло, але не голосно, як електрика. замикання. Побачив, що телевізор впав, сиджу та думаю: не зрозумів, а що замкнуло? А потім, коли побачив зоряне небо, зрозумів, що це вибух. швидко документи та через вікно.

Цим людям судилося вижити 17 серпня 2022. У триповерховій будівлі, куди влучив російський "Іскандер", перебувало до сорока людей. Це перші кадри з середини обваленого палаючого будинку.

А на ранок ще одна російська ракета С-300 поцілила в інший гуртожиток у Слобідському районі Харкова.

Так, це все кімнати були. І там все, все це кімнати.

Того дня у Харкові в гуртожитках та будинку загинуло 25 осіб. Майже чотири десятки отримали поранення. Ще більше залишилися без житла, без майна, без документів та навіть одягу.

Люди, в чиї оселі тоді поцілили російські ракети, розгублені й досі.

У мене син на Донбасі загинув, квартиру втратила. Блукаю чужими квартирами, скільки я буду блукати?

Постраждалим надали тимчасовий притулок - кімнати в гуртожитку, проте частина винаймають житло. Люди не розуміють, чи є шанс на відновлення помешкань.

Зверталися у міську раду, місяць тому писали офіційний лист, щоб нам надали яку-небудь інформацію, що в нас буде з під'їздом. Нам нічого не відповіли.

З постраждалими впродовж року працюють юристи. Адже гуртожитки, куди розселили людей, які втратили оселі, це тимчасовий притулок.

Таміла Безпала, правозахисниця:

Є ті, хто опустили руки, розумієте. Хтось втратив не тільки житло, і люди в такому стані. Не всі ще відійшли. Хтось не вірить в те, що це може бути. Але наша влада в обличчі голови міського неодноразово казала про те, що всі постраждалі отримають постійне житло.

Проте, коли це буде? На запит журналістів у міськраді відповіли, що у будинку за адресою Ахієзерів, 4, вже провели обстеження. Відновити його можна, і навіть уклали договір на реконструкцію. А нині будівлю готують до капітального ремонту.