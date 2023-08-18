США схвалили відправку Україні F-16 - Reuters [ Редагувати ]
США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 з Данії та Нідерландів після закінчення навчання українських пілотів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в американській адміністрації.
Держсекретар Ентоні Блінкен направив листи колегам з Данії та Нідерландів про те, що їхній запит про передачу Україні винищувачів F-16 схвалено.
Блінкен вважає важливим, "щоб Україна могла захистити себе від російської агресії, що триває, та порушення її суверенітету.
Пишу, щоб висловити повну підтримку Сполучених Штатів як щодо передачі Україні винищувачів F-16, так і щодо навчання українських пілотів кваліфікованими інструкторами F-16.
Держсекретар уточнив, що схвалення запитів третіх сторін дозволить Україні "повною мірою скористатися новими можливостями, щойно перша група пілотів завершить навчання".
Президент США Джо Байден у липні схвалив програми Нідерландів та Данії з підготовки українських пілотів на F-16, але терміни постачання винищувачів невідомі.
21 липня координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Вашингтон планує передати Україні винищувачі F-16 до кінця 2023 року.
Програму навчання українських пілотів на винищувачах F-16 планують запустити Данія та Нідерланди. У Білому домі говорили, що вони зможуть розпочати навчання приблизно через кілька тижнів.
Наприкінці червня у Пентагоні заявляли, що про терміни поставок F-16 Україні говорити зарано.
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