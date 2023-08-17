Двадцять років на варті безпеки. А починалося все на волонтерських засадах. У селі Дерцен, що на Закарпатті добровольча пожежна бригада на базі місцевої церкви розрослася настільки, що дасть фору нині професійним підрозділам. І унікальність її в тому, що рятувальники - це місцеві жителі й під опікою в них з десяток населених пунктів. Ірина Ковальчук - продовжить.

Анна - стоматологиня за фахом, за покликанням - рятувальниця. Єдина жінка у добровольчій пожежній частині села Дерцен. І вже одинадцять років руйнує усі стереотипи.

Анна Дейнеш-Жуковська, рятувальниця добровольчої пожежної бригади:

Пожежну частину створив мій тато, Миколай Львович Жуковський. Це була найперша пожежна частина, яка була добровільна в Україні. Він створив її у 2005 році. У мене завжди була мрія стати пожежником, просто чекала, коли виповниться 18 років. Коли чую сигнал, то одразу стараюся піти з нашими колегами, і завжди намагаюся допомогти.

Сигнал про небезпеку застав чоловіка Анни - пастора місцевої церкви Елемира - також за роботою.

Анна та Елемир - звичайне закарпатське подружжя. Та коли стається пожежа чи інша біда, то вони кидають усі справи.

Елемир Дейнеш-Жуковський, рятувальник добровольчої пожежної бригади:

Наша робота - важка, тому що хвилини дуже важливі! Якщо ми будемо дуже пізно або невчасно, тоді це може бути проблемою.

Анна Дейнеш-Жуковська, рятувальниця добровольчої пожежної бригади:

Душевно дуже важко, бо уже часто зустрічаюся з потерпілими, запитую, що сталося...

За сигналом з різних куточків села збігається ціла команда. У всій амуніції - а це щонайменше 8 кілограмів спорядження - готові їхати на виклик.

Адальберт Пушкаш, рятувальник добровольчої пожежної бригади:

Десь 5 хвилин з дому, переодягнутися, зазвичай, виїжджаємо за 10 хвилин. Збираємося тут 5-6 осіб. Не більше, бо не всі дома.

З увімкненими маячками та сигналом команда добровольців вирушає на пожежу.

На околиці села спалахнула закинута стара будівля. Найгірше, що поруч поле з травою. То ж поспішають, аби вогонь не перекинувся на сухостій!

Працюють вправно та злагоджено - кожен на своєму місці. Кажуть, пройшли інструктаж від професійних рятувальників, а далі - справа практики.

Елемир Дейнеш-Жуковський, рятувальник добровольчої пожежної бригади:

Влітку дуже великі проблеми бувають. За 12 хв доїхали до місця пожежі, спочатку запитали, чи є хтось в хаті. Якщо ні, то починаємо гасити. Цю пожежу невеличку за 10 хв можливо було затушити.

Загалом же добровольча бригада налічує пів сотні місцевих жителів. Працюють безкоштовно - на волонтерських засадах 24 на 7. А починалося 18 років тому - з ініціативи батька Анни пастора Микола Жуковського, який бачив подібне за кордоном. Спочатку долучилися діти та зять, а потім - і решта селян.

Анна Дейнеш-Жуковська, рятувальниця добровольчої пожежної бригади:

Прикладом був мій тато. Він створив цю команду. І завжди казав: треба допомогти всім кому можемо!

Елемир Дейнеш-Жуковский, рятувальник добровольчої пожежної бригади:

Хоч ввечері, хоч зранку, хоч вони на роботі працюють, тому що це - добровільна команда.

Нині бригада забезпечена усім необхідним: пожежні машини, швидка, професійне обладнання та спецодяг - отримали від благодійників з-за кордону.

Наталія Батир, речниця ГУ ДСНС у Закарпатській області:

Вони були першими, які робили це безкоштовно і допомагали рятувальникам. Хочу зауважити, їхня допомога є досить суттєвою, адже залучаються і на масштабні пожежі, і на ліквідації наслідків ДТП, і наслідків повені, буревіїв. Радіус обслуговування - понад 10 населених пунктів. Грошей за це не беруть, а ліквідовують пожежі добровільно на безкоштовній основі!

Після того, як заснували у Дерцені добровольчу пожежну команду, така ж запрацювала у селі Вари на Берегівщині. Згодом, подібний досвід поширився і в інших областях України, особливо - гірських.