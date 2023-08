Чоловік американської співачки Брітні Спірс подав на розлучення через 14 місяців після реєстрації шлюбу. Про це повідомив портал TMZ з посиланням на джерела.

Сем Асгарі подав заяву про розлучення і минулого тижня з'їхав з дому після того, як пара "серйозно посварилася" через чутки про зраду Брітні.

​У документах причиною розірвання шлюбу Сем зазначив "непримиренні розбіжності". Він також повідомив дату їхнього розриву - 28 липня.

Як зазначає портал, у подружжя були "серйозні проблеми" впродовж кількох місяців, Спірс часто влаштовувала бійки.

​Сем хоче у суді оскаржити шлюбний контракт з Брітні, укладений напередодні весілля. Згідно нього, у разі розлучення Асгарі не зможе претендувати на майно дружини.

​Брітні та Сем одружилися у червні 2022 року після шести років стосунків. До цього поп-зірка двічі була заміжня.

У 2004 році Брітні на кілька днів вийшла заміж за друга дитинства Джейсона Олександра. Того ж року вона побралася з танцюристом Кевіном Федерлайном, від якого народила двох синів. Пара розлучилася у 2007 році.

Раніше 41-річна співачка повідомила, що планує восени видати мемуари. Книга Спірс The Woman in Me ("Жінка в мені") надійде в продаж 24 жовтня.

Після низки нервових зривів у 2007 році та примусової госпіталізації до психіатричної клініки у 2008-му поп-зірку визнали частково недієздатною через проблеми з наркотиками та побоювання щодо її душевного здоров'я.

Відтоді фінанси співачки, включаючи багатомільйонний трастовий фонд, контролювали її батько та призначений судом адвокат.

13 листопада 2021 року суд у Лос-Анджелесі виніс рішення про припинення опікунства батька над дочкою, яке тривало 13 років.

Статки співачки, володарки низки музичних нагород, у тому числі "Греммі", оцінюються в $60 млн.

Нагадаємо, у серпні 2022 року Брітні Спірс після шестирічної перерви випустила пісню з Елтоном Джоном.